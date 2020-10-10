國慶日「16壅塞路段」曝！國5湧出遊車潮⋯恐從凌晨塞到下午

▲國慶連假疏導措施一覽。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今日是國慶連假第二天，交通部高公局預判，壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、仁德系統-高科、北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等16路段。

高公局表示，預估今日國道交通量為106百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

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今日疏導措施包括6-12時國5南港系統至坪林南向入口高乘載、14-21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲昨日國道部分路段因事故壅塞。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，並保持安全車距，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

高公局表示，今日國5南向將從凌晨5點開始湧入車流，一路壅塞到下午4點，國1南向楊梅－新竹、土城－關西從上午10點塞到下午1點，國1彰化－埔鹽、快官－霧峰、舊正－國姓可能塞到上午11點，仁德、仁武路段也有零星雍塞。

▲國慶日國道交通量預測。（圖／高公局提供）