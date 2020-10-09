記者郭世賢／基隆報導

「2020民主台灣‧自信前行」國慶晚會9日在台灣頭基隆正式登場，蔡英文總統、立法院長游錫堃親臨會場，充滿了濃厚基隆海港色彩。晚間9時許多，郵輪剛好緩緩駛出基隆港，船上燈火通明，在萬人揮手及尖叫下出港，民眾紛紛拿起手機拍照，一同喝采，相當震撼。

▲國慶晚會首度移師基隆，萬人齊看郵輪出港...揮手尖叫超震撼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



林右昌代表基隆市民歡迎來訪的僑胞及國人，也表示基隆是一個港口城市、北台的門戶，台灣是海洋國家，充滿勇敢冒險的精神，代表多元文化及繽紛色彩，這次在基隆港慶祝國家的生日，在蔡英文總統的領導下，讓世界看見台灣，國慶晚會在基隆。

林右昌表示，感謝蔡總統的大力支持，讓基隆蛻變重生，在前方停靠的郵輪探索夢號今晚也一起與大家共同慶祝並出航，代表「民主台灣‧自信前行、大船出港‧航向世界」，就是我們勇敢台灣人的目標，感謝大家的蒞臨讓我們展現基隆的自信與美好，我們也會更加努力，將這個城市蛻變的典範，成為未來台灣城市新生活的想望。

▲「2020民主台灣‧自信前行」國慶晚會9日在台灣頭基隆正式登場。

今晚的表演安排充滿了濃厚基隆海港色彩，「金鐘黑馬」蔡昌憲飆唱同樣也是基隆人出身的葉俊麟大師成名曲，「思慕的人」及「舊情綿綿」等多首台語金曲將重新編曲；暖場表演是由基隆在地深耕長達53年的崇右影藝科技大學規劃，並集結三校學生共同演出，開場表演則特別邀請到國際級演奏家優人神鼓及基隆之光張正傑攜手合作帶來震撼的跨界展演，每個演出環節都緊扣基隆為主題發想，展現獨有的在地文化與風情。

另外，金鐘搖滾天團滅火器獻聲致敬在第一線辛苦防疫的每一位英雄；金曲歌手王宏恩及原民天籟美聲以莉．高露也一同贊聲喝采，讓大家一同欣賞台灣頭海港文化的多元精彩呈現；晚會安排多組時下年輕藝人玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等，突顯主辦單位呈現多元族群融合及聲音表達的重視，希望帶給每一位參與的貴賓及國人最美好的感受。

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