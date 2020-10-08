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迎接新課綱「Coding」　雲林縣8所小學推動程式設計養成

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▲程式設計養成課程，不只強調核心素養概念、更著重精進、培養及使用程式應用的能力，啟發孩子們的創意並且同時訓練邏輯思考能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲程式設計「Coding」是新課綱科技領域的重要議題之一，雲林縣八所小學與科丁聯盟協會攜手合作，共同推動國小程式設計養成課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

程式設計「Coding」是新課綱科技領域的重要議題之一，雲林縣八所小學與科丁聯盟協會攜手合作，共同推動國小程式設計養成課程，2020年雲林縣科丁小學掛牌，教育處長邱孝文、科丁聯盟協會理事長劉文堂、科丁聯盟協會彰化分會會長暨雲嘉南召集人曾婧玲、雲林縣國小校長等參加科丁學校掛牌暨成果分享。

低年級教師徐又萍透過不插電課程的遊戲方式，實現了不用電腦，以活潑有趣的方式，將程式設計中的排序演算，透過遊戲讓學生體會排序演算的邏輯概念，再加上虎尾國小新成立的打擊樂團，搭配了程式序列編寫，讓孩子們與電腦一起演奏，為整個掛牌典禮揭開了序幕。

 Scratch是中小學最夯的Coding軟體，因採用積木堆疊的圖像化設計，讓學生不需要學習複雜的程式語法，即能設計出深具個人特色的動畫跟遊戲，此次參與的八所小學，以動態的解說示範跟靜態的教學成果資料展示，向大家展現去年一整年的學習成果。

教育處長邱孝文表示，從小扎根的程式教育課程，可以讓國小階段的孩童繼續往上延伸，無縫接軌至國中的資訊課程，因此程式設計養成課程，不只強調核心素養概念、更著重精進、培養及使用程式應用的能力，啟發孩子們的創意並且同時訓練邏輯思考能力，以便能以系統化的方式，解決日常生活中的各種問題。

科丁聯盟協會今年度更是加碼，贊助了本縣八所學校1至6年級科丁課程的教科書，讓各校可以輕鬆的將程式設計的理念，融入資訊課程中進行教學，此教材內容豐富、有趣，希冀明年有更多學校共同參與coding，一起攜手從小培育未來程式科技應用人才。

▲程式設計養成課程，不只強調核心素養概念、更著重精進、培養及使用程式應用的能力，啟發孩子們的創意並且同時訓練邏輯思考能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲程式設計養成課程，不只強調核心素養概念、更著重精進、培養及使用程式應用的能力，啟發孩子們的創意並且同時訓練邏輯思考能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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