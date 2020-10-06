帳篷用品店佈置舒適　2男仰躺滑手機...網笑：環島不用露宿街頭

▲帳篷佈置太舒適，有民眾日前晚間路過，發現有大學生逕自躺在帳篷休憩、滑手機，儼然不像是選購的消費者，覺得有趣便將影像拍下。（圖／網友李先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年露營風氣盛行，許多運動用品店均展示販賣帳篷、野炊等用具，雲林縣斗六市一家連鎖運動運品店店家於戶外用心佈置，營造露營氣氛提供民眾體驗及選購，日前連假有民眾路過拍下疑似有大學生仰躺在帳篷休憩，貼上臉書，有網友見狀笑稱「環島不用露宿街頭了」。

斗六市雲林路上一家連鎖運動用品店在戶外草皮及樹下，用心擺設多頂各式帳篷，更佈置餐桌椅及籃球框架，讓消費者以情境式體驗來選購所需樣式，但可能佈置太舒適，有民眾日前晚間路過，發現有大學生逕自躺在帳篷休憩、滑手機，儼然不像是選購的消費者，覺得有趣便將影像拍下貼在臉書。

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▲斗六市雲林路上一家連鎖運動用品店在戶外草皮及樹下，用心擺設多頂各式帳篷，更佈置餐桌椅及足球框架。（圖／記者蔡佩旻攝）



貼文的李姓民眾受訪指出，當下沒覺得什麼，只是覺得有趣便拍下，整個佈置的氣氛還不錯，自己都想去躺躺看，但是沒消費需求所以不會去嘗試，剛好中秋節連假那兩個應該是大學生，可能是在是在等人，約7點半拍下照片，逛完賣場約8點半出來就沒看見人了。

網友見圖紛紛留言「賞月？」、「中途之家」、「避難可住」、「舒適」，更有人笑稱「環島不用露宿街頭了」。

《ETtoday新聞雲》詢問店家，店員低調表示，戶外目前擺設有7座不同款式帳篷，希望能以實體展示提供消費者親自體驗試用，挑選適合的用品；帳篷的展示時間與營業時間相同為上午10點至晚上10點，店休後員工會將戶外帳篷以收納袋完整包裝，至隔天再開啟，全日均不定時清潔所展示的帳篷內外整潔。

▲斗六市一家連鎖運動運品店店家於戶外用心佈置，營造露營氣氛提供民眾體驗及選購。（圖／記者蔡佩旻攝）

店員指出，基本上針對前來體驗的民眾無論最後是否有消費，均是來者不拒，畢竟這屬於大型用品，沒有實際攤開展示或提供體驗，消費者很難理解實用性，對於有民眾肆意進入休憩狀況，將會多加注意髒污整潔的部分，當然還是歡迎民眾可以來體驗試用，如有發現髒污可以隨時告知店員，將會進行整理清潔。

▲民眾路過拍下疑似有大學生仰躺在帳篷休憩，貼上臉書，有網友見狀笑稱「環島不用露宿街頭了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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