雲林跨入共享機車版圖！虎尾、斗六、斗南130輛Gogoro隨借隨還

▲130輛最新款的 Gogoro 電動機車提供 24 小時全天候服務，租車還車範圍主要涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三大人口密集區。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與GoShare移動共享服務合作，今（8）日正式啟動「GoShare隨借隨還」服務，為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市，130輛最新款的 Gogoro 電動機車提供 24 小時全天候服務，租車還車範圍主要涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三大人口密集區，串連大學、主要交通樞紐與熱門景點。

GoShare 共享電動機車的租車還車範圍納入了雲林縣三所科技大學，以及超過 40 個雲林重要的交通樞紐及歷史文化觀光景點，包含虎尾高鐵站、台鐵斗六站、台鐵斗南站等，協助在地交通服務與文化觀光產業活化升級，同步推出「Go FUN」多種優惠，更結合在地商家吸引民眾玩樂特搜享好康。

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▲雲林縣長張麗善表示， GoShare 共享電動機車的加入，讓雲林縣民、學生與旅客多元移動需求的同時，為雲林打造優質的低碳生活環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

GoShare 新事業總監姜家煒表示，雲林是 GoShare 插旗的第五座城市，也是六都以外第一個有移動共享服務進駐的城市，擁有得天獨厚的自然和人文資源，在雲林縣政府的鼎力支持下，發展綠色宜居城市極具潛力。GoShare 將秉持「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」創造永續共好的理念，並響應雲林縣政府建構低碳智慧城市的藍圖，結合施政計畫與民眾需求，與雲林共同邁入低碳環保智慧生活的新里程碑。

雲林縣長張麗善表示， GoShare 共享電動機車的加入，讓雲林縣民、學生與旅客多元移動需求的同時，將綠色交通深植生活日常，為雲林打造優質的低碳生活環境。特別邀請全國的好朋友們，現在的疫情尚未趨緩，不適合出國旅遊，但是也不要悶壞了，歡迎大家一起到雲林騎GoShare，多多利用綠能運具看偶戲節、逛農機展，來一趟深度旅遊，體驗不一樣的雲林風貌。

▲雲林縣政府與GoShare移動共享服務合作，今日正式啟動「GoShare隨借隨還」服務，為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市。（圖／記者蔡佩旻攝）



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