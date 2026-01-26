　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果26日晚間宣布，AirTag將推出全新一代，將具備更強的「精確尋找」功能，包含更長的藍牙範圍、聲音更響的聲器，讓定位變得更加容易，只要透過「尋找」，就可以掌握自身物品動向，成為旅行房行李遺失的最佳神器。對此，全新一代AirTag已經上線，售價一個990元、四個3,390元。此外，為了致敬黑人歷史月，同時推出 Apple Watch Unity Connection 編織單圈錶環，同步開放預購。

▼「旅行神器」AirTag推出全新一代。（圖／蘋果提供）

▲▼ airtag 。（圖／蘋果提供）

新版 AirTag 採用 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 所搭載的晶片相同，讓定位變得前所未有地容易。「精確尋找」可透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%1。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag，強大的體驗延伸至手腕上。

內部設計更新後，全新 AirTag 的音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新有特色的提示音，AirTag 現在讓使用者更容易找到重要物品，例如深藏在沙發縫隙間的鑰匙，或是出門時要帶走的錢包。

「尋找」網絡與「分享物品位置」功能

「尋找」讓使用者能輕鬆定位 AirTag、Apple 裝置及相容的第三方裝置，同時也能掌握親友動向，並全程保護使用者隱私。當 AirTag 超出其配對 iPhone 的範圍時，「尋找」網絡可協助將其找回。「尋找」是一個由 Apple 裝置組成的群眾網絡，透過藍牙技術偵測配件或裝置的位置，並將其大致位置回傳給擁有者。

新版 AirTag 與「分享物品位置」順暢整合。這項 iOS 功能可讓使用者暫時且安全地與信任的第三方 (例如航空公司) 分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。Apple 直接與超過 50 家航空公司合作，以隱私且安全的方式接受「分享物品位置」連結。

透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊。航空業頂尖 IT 供應商 SITA 的資料顯示，航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了 26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了 90%。只有授權人員可透過安全的「Apple 帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。

全新 AirTag 即日起可於 apple.com/tw 及 Apple Store app 訂購，在 apple.com/tw 及 Apple Store app 結帳時，可為全新 AirTag 加上免額外付費的個人化鐫刻。AirTag 提供一件裝與四件裝，售價分別為 NT$990 與 NT$3,390。Apple 設計的 AirTag 精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色，售價為 NT$1,290。
 

▲▼ airtag 。（圖／蘋果提供）

此外，為了致敬黑人歷史月，蘋果晚間同步宣布推出全新 Apple Watch Unity Connection 編織單圈錶環，並頌揚連結的力量。這這款錶帶與先前推出的 Black Unity 錶帶一樣，由 Apple 的黑人創作者及盟友共同設計。Unity Connection 編織單圈錶環以泛非洲旗幟的色彩為設計亮點，運用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層製成。質地柔軟且帶有紋理觸感，同時也具備防汗與防水特性。細看之下，錶帶呈現多層次的紅色、綠色和黑色，增添更多深度與活力。

呼應此主題，Apple 很榮幸支持全球的相關組織。這些組織透過具影響力的計畫，在資源較匱乏的社群中促進連結並啟發創造力。Apple 補助對象包括美國的 Boys & Girls Clubs of America、紐約市的 Urban Arts、倫敦的 Youth Music、雪梨的新南威爾斯美術館，以及墨西哥城的 Enactus México。這些新的補助延續了 Apple 長期以來在全球社群中推動經濟、教育與創作機會的承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看
網購族快看！「花474元」中百萬
中國示警：春節勿赴日本
馮提莫癌末「手術割脖保命」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

2026年蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

2026年蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

台北人到屏東「黑白切4盤800元」：根本在騙！　店家喊不可能

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

3C家電熱門新聞

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

蘋果新一代「旅行神器」突襲登場

iPhone17擦超濃清潔劑3個月沒變

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「竊聽器」

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL

App Store 3月起將呈現更多廣告項目

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

Threads每日活躍用戶正式領先X

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料

可調度數Rokid AI Glasses開賣

蒐集9款經典機種只要百元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

來台跳啦啦隊賺翻？三上悠亞新家裝潢2000萬

孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

2025最常被盜密碼出爐！

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面