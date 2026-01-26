蘋果新一代「旅行神器」突襲登場　音量提高50%出門不怕掉東西

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果26日晚間宣布，AirTag將推出全新一代，將具備更強的「精確尋找」功能，包含更長的藍牙範圍、聲音更響的聲器，讓定位變得更加容易，只要透過「尋找」，就可以掌握自身物品動向，成為旅行房行李遺失的最佳神器。對此，全新一代AirTag已經上線，售價一個990元、四個3,390元。此外，為了致敬黑人歷史月，同時推出 Apple Watch Unity Connection 編織單圈錶環，同步開放預購。

▼「旅行神器」AirTag推出全新一代。（圖／蘋果提供）



新版 AirTag 採用 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 所搭載的晶片相同，讓定位變得前所未有地容易。「精確尋找」可透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%1。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag，強大的體驗延伸至手腕上。

內部設計更新後，全新 AirTag 的音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新有特色的提示音，AirTag 現在讓使用者更容易找到重要物品，例如深藏在沙發縫隙間的鑰匙，或是出門時要帶走的錢包。

「尋找」網絡與「分享物品位置」功能

「尋找」讓使用者能輕鬆定位 AirTag、Apple 裝置及相容的第三方裝置，同時也能掌握親友動向，並全程保護使用者隱私。當 AirTag 超出其配對 iPhone 的範圍時，「尋找」網絡可協助將其找回。「尋找」是一個由 Apple 裝置組成的群眾網絡，透過藍牙技術偵測配件或裝置的位置，並將其大致位置回傳給擁有者。

新版 AirTag 與「分享物品位置」順暢整合。這項 iOS 功能可讓使用者暫時且安全地與信任的第三方 (例如航空公司) 分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。Apple 直接與超過 50 家航空公司合作，以隱私且安全的方式接受「分享物品位置」連結。

透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊。航空業頂尖 IT 供應商 SITA 的資料顯示，航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了 26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了 90%。只有授權人員可透過安全的「Apple 帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。

全新 AirTag 即日起可於 apple.com/tw 及 Apple Store app 訂購，在 apple.com/tw 及 Apple Store app 結帳時，可為全新 AirTag 加上免額外付費的個人化鐫刻。AirTag 提供一件裝與四件裝，售價分別為 NT$990 與 NT$3,390。Apple 設計的 AirTag 精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色，售價為 NT$1,290。



此外，為了致敬黑人歷史月，蘋果晚間同步宣布推出全新 Apple Watch Unity Connection 編織單圈錶環，並頌揚連結的力量。這這款錶帶與先前推出的 Black Unity 錶帶一樣，由 Apple 的黑人創作者及盟友共同設計。Unity Connection 編織單圈錶環以泛非洲旗幟的色彩為設計亮點，運用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層製成。質地柔軟且帶有紋理觸感，同時也具備防汗與防水特性。細看之下，錶帶呈現多層次的紅色、綠色和黑色，增添更多深度與活力。

呼應此主題，Apple 很榮幸支持全球的相關組織。這些組織透過具影響力的計畫，在資源較匱乏的社群中促進連結並啟發創造力。Apple 補助對象包括美國的 Boys & Girls Clubs of America、紐約市的 Urban Arts、倫敦的 Youth Music、雪梨的新南威爾斯美術館，以及墨西哥城的 Enactus México。這些新的補助延續了 Apple 長期以來在全球社群中推動經濟、教育與創作機會的承諾。