雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車...AI智慧農業連展3天

▲2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月10至12日，連續3天於雲林縣虎尾高鐵特定區舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月10至12日，連續3天於雲林縣虎尾高鐵特定區舉行，展出內容從新式無人飛行噴霧機到施肥機、田間搬運車到大型曳引機、智慧型農機、自駕車等，各式大小農機齊聚，更有農業資材及農特產品展售，今年特別結合虎尾毛巾節共展，更規劃高鐵站及會場間之免費接駁專車供民眾搭乘。

從AI科技農業、安全農業，到各式農業新技術，農機展展出的是台灣的農業科技實力，朝著低成本、低勞動力及高效益的新農業，讓雲林農業為台灣再創農業奇蹟。以農作天敵鳥類為例，天瑞光電科技與玉陽有限公司及晟豐公司研發，雷射驅鳥器輕量化、太陽能供電等高CP值設備，小小一台效果可達直徑60公尺，無非是農產收成、畜產防疫利器。

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▲2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展今日於於雲林縣虎尾高鐵特定區舉行宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業雖逐步年輕化，但高齡農夫仍普遍，郡野實業與建東精工的慧型自動跟隨搬運採收車，本體體積小，兩人即可搬運，載重量達200公斤，無非是採收、園區載運最佳幫手，智慧型跟隨或遙控功能，即便是年長者也能輕易操作，以達農產高效益。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，雲林國際農業機械暨資材展邁入第15年，今年邀集香港、日本、韓國等各國在台代理商，與全國農機廠商在內，共450多家國內外優秀廠商，結合行政院農委會、雲林縣政府、臺灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會及雲林縣農會等，齊力展出1千2百多個攤位。

▲瑞光電科技與玉陽有限公司及晟豐公司研發「雷射驅鳥器」，不僅有利農產收成量，在畜產防疫禽流感也是強大利器。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府副縣長謝淑亞指出，今年農機展更結合虎尾特色產業毛巾節活動，也首次與大型花卉主題佈置結合，邀集臺南改良場雲林分場、農試所古坑花卉研究中心、彰化縣政府及屏東縣政府，更安排農業相關多元的展售內容、雲林縣品牌豬肉推廣促銷品嚐活動及舞台節目演出，非常適合全家大小一起同遊。

▲郡野實業與建東精工的慧型自動跟隨搬運採收車，載重量達200公斤，無非是採收、園區載運最佳幫手，智慧型跟隨或遙控功能，以達農產高效益。（圖／記者蔡佩旻攝）

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