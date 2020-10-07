　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲自水來公司湖山淨水場指出，目前水情無虞但全台水情不穩，有水當思無水之苦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣湖山水庫水平面自6月份及維持高水位至今，蓄水量近100%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年梅雨雨量少，豐水期罕見無颱風入台，北部兩大重要水庫存量偏低，但雲林縣湖山水庫水平面自6月份及維持高水位至今，蓄水量近100%，水庫管理中心主任李炎任指出，目前水位高度211.5公尺，蓄水量近5085萬立方公尺，雲林水情暫無虞。

雲林縣在5、6月中旬的梅雨鋒面連日降下豪雨，8月初受到低壓帶影響，各地出現短暫陣雨或雷雨及午後降雨，雲林縣湖山水庫蓄水量也倍增，水面維持高水位至今，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，年中雨勢為中部地區帶來豐沛雨量，主要供應民生用水的湖山水庫用量維持至今用量無虞。

李炎任表示，湖山水庫目前主要供應雲林縣民生用水，同時支持調節南彰化、北嘉義民生用水，每天可供應逾32萬噸原水，今年夏天雖颱風過門不入，但前陣子梅雨季集水區都有下雨，水庫大有進帳，水位從5月間19.21％回升至現在接近滿水位，預估到年底前就供水應沒有問題。

自水來公司湖山淨水場人員指出，雲林縣每天民生用水約需26萬立方公尺，由湖山水庫、集集共同引水聯合調度供應，全縣自來水已經完全不使用地下水，目前水情無虞，不過，全台水情不穩，民眾要節約用水，有水當思無水之苦。

▲自水來公司湖山淨水場指出，目前水情無虞但全台水情不穩，有水當思無水之苦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自水來公司湖山淨水場指出，目前水情無虞但全台水情不穩，有水當思無水之苦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►平均一瓶只要544，非常划算


【其他新聞】

►帳篷用品店佈置舒適　2男仰躺滑手機...網笑：環島不用露宿街頭

►超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」被她公審　網反嗆：是妳錯

►國民黨主席江啟臣南下雲林座談　張麗善吐苦水：前瞻補助稀少

►張麗善質疑前瞻補助少　內政部駁：雲林補助全國之冠

ET快訊
峮峮低頭步出會場　堅強忍淚「吐4字」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

又是彰鹿路！自小客疑似車禍　發生火燒車事故

龜山A7社區居民聯外交通壅塞　民代會勘後允諾加速聨外道路開闢

哭哭！台中東豐自行車道134棵樹兒病了　樹醫：需砍掉重練

大里阿伯來買比雅久！發票中千萬創紀錄　車行店員：羨慕忌妒恨

大小貨車夾殺台中女科大生！上課遇違停奪命　父母見慘狀崩潰哭喊

2020台灣設計展夜間漫步全攻略　三大超好拍夜景點曝

台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

飲酒Bar展移師台中登場　虛擬酒瀑、酒池超吸睛

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

焦凡凡同框男友：以後要嫁到花蓮！　KID示範吃沙…一看婁峻碩真的吃了ＸＤ

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

24歲女外送員遭撞「脾臟全碎」　醫悲痛PO文：你叫的是血便當！

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

又是彰鹿路！自小客疑似車禍　發生火燒車事故

龜山A7社區居民聯外交通壅塞　民代會勘後允諾加速聨外道路開闢

哭哭！台中東豐自行車道134棵樹兒病了　樹醫：需砍掉重練

大里阿伯來買比雅久！發票中千萬創紀錄　車行店員：羨慕忌妒恨

大小貨車夾殺台中女科大生！上課遇違停奪命　父母見慘狀崩潰哭喊

2020台灣設計展夜間漫步全攻略　三大超好拍夜景點曝

台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

飲酒Bar展移師台中登場　虛擬酒瀑、酒池超吸睛

大叔開山路！魔都太高嚇到腿軟...「急報警找代駕」：要付錢嗎？

私吞超商6萬元包裹！新北店員被逮　阿公心疼：交到壞朋友

網友分享腿軟的傳教士體位新花招　第三招今晚就來試試

全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

以前是標配！火鍋店現在很少「附雞蛋」　過來人解答關鍵原因

聽見鄰居慘叫…67歲勇嬤「柔道黑帶」　衝去她家暴打歹徒一頓

李裕英《詭憶》水中拍片險窒息　吉岡里帆「眼球都得入戲」狂吃NG

國家級榮譽加持！東森自然美獲「玉山獎」傑出企業、最佳產品獎　

中職／統一獅若7日全年遭淘汰　中信兄弟保證打總冠軍賽

中職／富邦、統一繼續割喉戰　陳仕朋首度交鋒猛威爾

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

地方熱門新聞

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

彰化自小客疑似車禍　火燒車事故

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

台南市環保局：回收手機趁現在！

全台水情不穩　雲林民生用水無虞

台中東豐自行車道134棵樹兒病了

龜山A7社區居民交通塞　民代允諾加速開闢

快訊／傳康軒董座要動「吹哨者」！新北市府：明天就勞檢

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

斗六清潔隊資源回收車成變形金剛防護網

嘉義一社區主委任期屆滿不卸任　住戶怒了

更多熱門

相關新聞

即／翡翠水庫水位創17年新低　恐夜間減壓供水

即／翡翠水庫水位創17年新低　恐夜間減壓供水

翡翠水庫6日水位創17年同期新低！只有148.18公尺。對此，翡翠水庫管理局可能在10月下旬啟動夜間減壓供水，並且呼籲民眾節約用水，共體時艱。

帳篷用品店佈置太舒適　2男仰躺滑手機

帳篷用品店佈置太舒適　2男仰躺滑手機

麥寮情侶吵架女子跳橋　海巡隔天尋獲遺體

麥寮情侶吵架女子跳橋　海巡隔天尋獲遺體

公費流感疫苗開打　雲縣加碼4500劑肺鏈疫苗

公費流感疫苗開打　雲縣加碼4500劑肺鏈疫苗

雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢

雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢

關鍵字：

水情缺水湖山水庫雲林縣

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

吳宗憲擲骰一看「黃鴻升在現場」

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

小鬼追思音樂會人潮不願離去　粉絲齊聲喊「黃鴻升我們永遠愛你」惹鼻酸

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

焦凡凡同框男友：以後要嫁到花蓮！　KID示範吃沙…一看婁峻碩真的吃了ＸＤ

焦凡凡同框男友：以後要嫁到花蓮！　KID示範吃沙…一看婁峻碩真的吃了ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面