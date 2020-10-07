全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

▲雲林縣湖山水庫水平面自6月份及維持高水位至今，蓄水量近100%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年梅雨雨量少，豐水期罕見無颱風入台，北部兩大重要水庫存量偏低，但雲林縣湖山水庫水平面自6月份及維持高水位至今，蓄水量近100%，水庫管理中心主任李炎任指出，目前水位高度211.5公尺，蓄水量近5085萬立方公尺，雲林水情暫無虞。

雲林縣在5、6月中旬的梅雨鋒面連日降下豪雨，8月初受到低壓帶影響，各地出現短暫陣雨或雷雨及午後降雨，雲林縣湖山水庫蓄水量也倍增，水面維持高水位至今，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，年中雨勢為中部地區帶來豐沛雨量，主要供應民生用水的湖山水庫用量維持至今用量無虞。

李炎任表示，湖山水庫目前主要供應雲林縣民生用水，同時支持調節南彰化、北嘉義民生用水，每天可供應逾32萬噸原水，今年夏天雖颱風過門不入，但前陣子梅雨季集水區都有下雨，水庫大有進帳，水位從5月間19.21％回升至現在接近滿水位，預估到年底前就供水應沒有問題。

自水來公司湖山淨水場人員指出，雲林縣每天民生用水約需26萬立方公尺，由湖山水庫、集集共同引水聯合調度供應，全縣自來水已經完全不使用地下水，目前水情無虞，不過，全台水情不穩，民眾要節約用水，有水當思無水之苦。

▲自水來公司湖山淨水場指出，目前水情無虞但全台水情不穩，有水當思無水之苦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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