雲林農遊趣4路線玩體驗...品嚐華山咖啡香「林北卡好」菸樓文化

▲林內古坑幸福線包含福祿壽觀光酒廠及華山休閒農業區，美酒咖啡享受慢活幸福。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是台灣農業大縣，縣政府盤點雲林在地農、漁產業及眷村特色景點，推出了4條農遊路線，其中包含獲得休閒農業區評鑑肯定的金湖休閒農業區以及華山休閒農業區，推廣雲林山、海線的多元特色，提供遊客豐富的一日遊行程。

「雲林農遊幸福趣」將雲林農業特色規劃入行程當中，山線有古坑華山咖啡香、「林北卡好」社區的傳統菸樓文化以及虎尾建國空軍眷村等，透過導覽解說及體驗活動，發掘農業大縣的文化底蘊。 海線雲林漁村更是藏了許多漁產寶藏，養殖漁業及漁產加工產業為主的口湖地區，提供新鮮漁產的介紹以及鯛魚、鰻魚、烏魚子、三心蝦的創意體驗活動。

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除本縣兩大休閒農業區及各地方社區特色產業外，此次路線規劃亦納入新興農業的景點，如結合太陽能發電的晁陽綠能體驗農場以及勝嘉商店的水耕蔬菜等，場域除了提供農業相關的教育解說外，尚有許多農業生產、初級加工等體驗活動，讓遊客藉由學識課程及手作體驗，得到身心充盈，也落實食農教育寓教於樂之意義。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林具有天然獨厚的山海資源，四季出產多元的農特產品，呈現春夏秋冬不同的雲林風光，誠摯邀請各位民眾來到雲林觀光旅遊，參加「雲林農遊幸福趣」一日遊行程，與家人、朋友一同欣賞雲林的農村特色，留下悠哉的美好回憶。

▲雲林縣政府盤點雲林在地農、漁產業及眷村特色景點，推出了4條農遊路線。（圖／記者蔡佩旻攝）





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