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雲林男居家檢疫「期滿前一天」騎車買午餐　沒戴安全帽被抓虧大了

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▲雲林賴姓男子從中國返台，須居家檢疫至10月4日，卻在3日中午騎機車外出購買午餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林賴姓男子從中國返台，須居家檢疫至10月4日，卻在3日中午騎機車外出購買午餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋連假雲林斗南警分局東和派出所員警執行巡邏勤務，攔查一名騎乘機車未戴安全帽的賴姓男子，經以M-POLICE查詢後，赫然出現「居家檢疫／隔離對象」畫面，賴男當下向警方坦言確實為居家檢疫對象，外出是為了購買午餐。

居住古坑賴姓男子從中國返台，須居家檢疫至10月4日，卻在3日中午騎機車外出購買午餐，因為沒戴安全帽被員警攔下，使用M-POLICE查詢，跳出「居家檢疫／隔離對象」警示畫面，員警依規定通知衛生單位到場處理，賴男除未戴安全帽將遭罰款500元之外，衛生局亦依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰，可罰10萬至100萬元。

雲林縣已開罰案例共9件、共開出96萬元罰款，最高案金額開罰案例為30萬。雲林縣衛生局長曾春美指出，近來國內新增多起境外移入確診，提醒返台民眾為避免成為防疫破口，確保國人健康，一定要配合檢疫相關規定，雖然賴男差1天就解除檢疫，但還是要依規定開罰。

斗南警察分局分局長蘇旭茂強調配合國家防疫政策，對於防疫工作本分局已動員全體員警上下齊心、全力以赴，絕不容許有任何折扣及鬆懈情事，呼籲民眾居家檢疫期間，切勿心存僥倖、違規外出，依法最高可罰百萬元。

▲雲林賴姓男子從中國返台，須居家檢疫至10月4日，卻在3日中午騎機車外出購買午餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲賴姓男子沒戴安全帽被員警攔下，使用M-POLICE查詢，跳出「居家檢疫／隔離對象」警示畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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