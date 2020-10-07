「嬉螺Dream」夢幻樂園！雙十連假登場...熱汽球七彩風車譜浪漫

▲西螺大橋觀光文化節今年活動主題《嬉螺Dream》以捕夢網為元素，將橋下高灘地化身「大型夢幻遊樂園」，於雙十連假盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺大橋觀光文化節今年活動主題《嬉螺Dream》以捕夢網為元素，將橋下高灘地化身「大型夢幻遊樂園」，絕美遊樂設施營造打卡新地標，並結合「Shopping夢」西螺特色產業嘉年華，讓遊客不必東奔西跑，在活動現場就可購足西螺最道地的名產，並規劃22項精彩系列活動於雙十連假盛大登場。

旋轉木馬、夢幻熱氣球、冰雪海盜船等，入口意象特別邀請知名藝術家打造「大型捕夢網裝置藝術」驚豔呈現，因為「嬉螺Dream」就代表「西螺夢」，希望每位造訪西螺的旅客都能「勇敢作夢」，今年為容納更多民眾，活動主場特別移師到橋下西側草坪，預計吸引上萬人參與。

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西螺鎮長鄭玲惠表示，西螺大橋上佈置藝術，由數百支七彩風車高掛空中，形成一道道浪漫的彩虹光譜，還有浪漫的幸福傳聲筒，讓情侶雙十來告白，走累了還可搭乘「夢想特快車」，一覽大橋美景，幸福指數百分百。此次公所特別設計活動周邊商品，包含嬉螺夢杯套及帆布零錢包，現場打卡拍照就可兌換。

西螺鎮公所說明，今年一共規劃22項精彩系列活動，圍繞藝術饗宴、親子樂活、音樂盛事、產業觀光四大活動主軸，包含高人氣的野餐佈置比賽、報名開放即秒殺的小騎士滑步車比賽、夢想編織體驗營、甜美姊姊故事唱跳秀、千人虹橋迎曙光、攝影比賽、音樂響宴…等精彩活動。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，今年活動堪稱史上最鉅，精彩節目全天不斷電，10/10劇場之夜《傑克與魔豆》為大小朋友帶來好評不斷的歡樂劇碼；10/11「星光之夜」邀請今年金曲獎最佳樂團獎的「滅火器樂團」、超受歡迎的狼人殺偶像陳零九、聲林之王「爆發力女聲」陳忻玥及「饒舌歌手」李杰明，多組重量級藝人輪番演出，打造金曲巨星搖滾夜，壓軸施放300秒璀璨煙火秀，帶來聽覺與視覺的震撼饗宴。

▲西螺大橋觀光文化節今年活動主題《嬉螺Dream》以捕夢網為元素，將橋下高灘地化身「大型夢幻遊樂園」，小騎士滑步車比賽開放報名隨即秒殺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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