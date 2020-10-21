何志偉嗆「徐國勇下台」引發黨內議論　慘遭民進黨中常委輪番出征

▲民進黨立委何志偉召開「保健食品變詐騙食品，假的死不了！所以就不管？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉21日上午召開記者會，要求政府正視網路詐騙問題，更痛批內政部長徐國勇若無法有效追蹤開罰，「你也可以下台」。據轉述，此番言論引發民進黨多名中常委不滿， 何志偉21日下午也在民進黨中常會中致歉，坦言發言前未經詳盡思考，「確實比較不恰當」。

何志偉21日上午於立法院召開「保健食品變詐騙食品，假的死不了！所以就不管？」記者會，指出詐騙集團近來濫用一頁式廣告手法，以標榜超低價、超促銷等方式販售假商品，欺騙消費者，呼籲政府重視並解決問題、追查源頭，讓廠商及消費者獲得應有的保障，更痛批徐國勇若無法有效追蹤開罰，「你也可以下台」。

民進黨21日下午召開中常會，根據與會者轉述，此舉引來中常委黃承國在會議結束前的關切，何志偉則當面解釋，主要是因為近期網路詐騙太多，且記者會與會官員皆支支吾吾，他才會一時心急喊出「徐國勇下台」。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



據轉述，民進黨立委莊瑞雄、王定宇、陳亭妃等人皆在會中表示，現階段國民黨立委動不動就要求政府官員道歉、下台，「我們自己人突然蹦出來，一定會被人家利用」，況且何志偉還身兼民進黨立法院黨團副幹事長一職，對外發言必須特別謹慎。

對此，何志偉也當面致歉，表示自己的發言未經詳盡思考，確實比較不適當。總統蔡英文也緩頰，國會本來就應該監督行政部門，但民進黨執政後就是一個團隊，行政部門與國會應該互相合作才會更好。

蔡英文也說，自己可以理解，執政時總會有未特別注意的地方，立法委員的提醒也是好事，但是大家畢竟都是執政黨的團隊，總是多抱著一種鼓勵、提醒的心情，來對應我們的行政團隊。

蔡英文強調，黨團成員的問政要有什麼樣的態度，或者相關應該注意的事情，相信民進黨團都可以相互之間提醒。

事實上，何志偉日前才在民進黨中常會提出意見，認為明年美豬進口後，前6個月針對市場衝擊進行總量管制的緩衝機制，並請相關單位研議，但卻遭到黨內勸阻，蔡英文甚至當場不發一語，造成場面相當尷尬。

有不具名的民進黨立委私下表示，近期網路詐騙確實很嚴重，但問題並非單一部會所能為，行政院應該組成平台研究方法，「但絕對不是一朝一夕」，需要花費相對的時間來解決。

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