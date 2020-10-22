雲端最前線／教召擬加薪1.5倍！8年內沒參與者優先納編？

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共軍不斷派機擾台，兩岸情勢一觸即發！國防部近期也陸續針對提升後備戰力提出變革，更為符合公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓。國防部指出，解除編管8年政策並非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管以符公平。《雲端最前線》22日邀請台北市議員鍾沛君、台北市議員苗博雅、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國防部陸續針對提升後備戰力提出變革。（圖／中華民國陸軍）

普悠瑪事故滿2年，台鐵又被爆出隱瞞事故通報，5月19日一列3218次北上區間車行經台中成功站路段，因為聽到碰撞聲，司機員下車檢查發現彎道有裂縫，站務人員卻沒有向調度員通報，還讓2班列車通過這段44公分的斷軌。交通部長林佳龍震怒點名台鐵局長，未來如果再有隱瞞絕不寬貸，還會提高懲處層級。

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院已批准售台3項軍武，包括遠程陸攻飛彈、海馬士多管火箭系統，以及F-16新式偵照莢艙，總額18億1130萬美元（約新台幣519億5898萬元）。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。