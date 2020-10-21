藍綠支持度差距「不減反增」　民進黨提2主因：把台美關係當兒戲

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨智庫日前公布最新民調顯示，相較於9月，國民黨與民進黨的政黨支持度「不減反增」，差距有拉大的趨勢。對此，民進黨發言人顏若芳21日分析二面向主因，包括藍營在國際關係表現荒腔走板，差點去海峽論壇被統戰，以及在民生議題上，有怠惰偷懶現象，顯示藍營與民意脫節。

國民黨的民調中顯示，民進黨與國民黨的差距，從9月份本來的5.8%增加到6.3%，民進黨的政黨支持度逐漸拉開差距。顏若芳表示，從此份民調可以看出，民進黨和國民黨在近三個月的差距不但拉大，而且民進黨的支持在提升，這突顯民眾非常不認同國民黨這陣子的表現。

顏若芳說，國民黨在國際關係表現荒腔走板，美中關係之間的搖擺，差點去海峽論壇被統戰，把台美關係當兒戲；另外，在民生議題上也怠惰偷懶，透過佔議場來掩飾自己的不用功，不願認真問政，「從國際到民生，都反應國民黨和民意愈來愈脫節」。

顏若芳呼籲國民黨，應該停止無理杯葛的行為，回歸理性問政，不要再政治作秀，天天上演政治鬧劇，耽誤民生與國家發展。

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