「淘寶台灣」撤出　陸黨媒刊文：民進黨打壓陸資不擇手段

▲淘寶台灣官網首頁貼出營運計劃調整公告，民眾也無法下單購物。（圖／翻攝淘寶台灣官網）

記者陳政錄／綜合報導

針對有陸資背景的「淘寶台灣」15日宣布，年底停止在台灣營運，以及近期我方查處違規陸資在台營運活動，長期為大陸官方喉舌，進行「大外宣」的共產黨黨媒《人民日報海外版》今刊文指稱，民進黨打壓陸資不擇手段，既破壞了兩岸經濟融合發展，也傷害了台灣企業和消費者的利益。

該文以《逼退「淘寶台灣」，民進黨打壓陸資不擇手段》為題指出，從下架愛奇藝、騰訊視頻到逼退淘寶台灣，民進黨當局視陸資企業為洪水猛獸，挖空心思阻撓它們在島內的正常運營。並指雙11將至，本該摩拳擦掌的淘寶台灣卻關閉平台下單、商家進駐及商品下架功能，「出現這一結果，正是民進黨當局打壓所造成的。」



文章表示，淘寶在台灣的業務，不僅方便了千萬島內老百姓，更給當地的中小電商提供了進貨渠道和良性競爭機會，在不到一年的時間裡，「淘寶台灣」有3000萬多種商品上架，APP下載量在台灣達300多萬，積累了數十萬賣家。

▲對於淘寶台灣乙事，陸委會發言人邱垂正說，該案確實違反陸資來台投資規定。（圖／記者陳政錄攝）

《人民日報海外版》表示，民進黨當局活生生地把這一繁榮局面扼殺了，數百位員工等待遣散安排，民眾不再擁有方便的售後服務，且民進黨還緊跟「某些西方國家腳步」，嚴格對陸資的認定範圍，高喊要將小米、華為等大陸品牌列入制裁清單，擁抱台獨神主牌、搞反中仇中，用意就是煽動對抗、製造仇恨，獲得選舉利益。

文章最後稱，這種卑劣做法，改變不了兩岸經濟社會融合發展的大勢。數據顯示，台灣對大陸的貿易依存度高達41%，大陸是台灣最大、最對口的市場，。今年1至8月，兩岸貿易額達1589.28億美元，年增10%，民進黨的所作所為，只會壓縮台灣的發展空間。



據了解，經濟部8月24日認定「淘寶台灣」為陸資電商阿里巴巴集團實質掌控，對英商克雷達罰款新台幣41萬，限期半年內撤資或改正。在經過近兩個月後，克雷達宣布因「考量市場環境仍存在許多不確定因素」，淘寶台灣今年12月31日後退出台灣市場，且已關閉網站下單功能。

對於淘寶台灣自行宣布退出，陸委會發言人邱垂正表示，政府歡迎外資及陸資來台合法投資，但應該遵守我方的相關規範，如果查獲未經許可來台投資，屬實的話，將由經濟部依相關法規來裁處；另關於淘寶台灣，經濟部先前祭出懲處，是因認為阿里巴巴集團具有控制能力，涉及陸資未經許可來台投資，已違反陸資來台投資規定。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。