2020同志遊行路線出爐　藍綠皆派青年率團力挺

▲第十七屆台灣同志遊行。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

「第18屆台灣同志遊行」將於10月31日登場！挺同立場一向鮮明的民進黨確定由副祕書長林飛帆率團參加，過去被認為對同志議題較保守的國民黨，在黨主席江啟臣的支持下，由青年團總團長陳柏翰率團參加。藍綠雙方皆派出青年領袖率團，屆時將分別帶隊，跟著隊伍出發，最後回到終點台北市政府。

本屆同志大遊行主題以「成人之美」的訴求，希望社會大眾能夠理解並尊重每個人的身分認同。下午兩點開始遊行，從北市府出發兵分二路，南路線經光復南路、信義路、敦化南路轉仁愛路，北路線經仁愛路、敦化南路、忠孝東路轉逸仙路，南北兩隊伍最後回到終點台北市府，遊行活動預計於下午六點四十分結束。

▲第18屆同志大遊行路線。（圖／翻攝網頁）



向來對同志義提較為保守的國民黨，由青年團團長陳柏翰率團參加，目前出席名單預計會有前新北市長朱立倫、台北市議員徐巧芯，此外，江啟臣也相當支持這次的遊行活動，看得出想減少黨內與社會的世代對立，獲得多元族群的支持。遊行文宣黨以「天暗總會光，共好同齊行」標語，歡迎大家一起來支持自由平等、婚姻平權的價值。

陳柏翰表示，黨內有多位前青年團幹部長期都有接觸同志議題，協助同志，大家都支持婚姻平權的價值，且早在同婚專法未通過前，國民黨2017年就以「青年團」的名義參加同志遊行，但當時卻引起黨內反彈，而今年再度以「國民黨青年團」報名，算是第二次以「青年團」名義參加一年一度的同志遊行。

▲國民黨青年團新任總團長陳柏翰（右2）。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨日前也透露本次遊行主題，為呼應台灣同志遊行「成年了」及推動「18歲公民權」修憲目標，設計了「18 Make Your Own Choice」作為本次主要標語，鼓勵多元性別族群自由且自在的「選擇」自己的性別、性傾向。這是由行由林飛帆率團，將邀請雙北地區黨公職與中央黨部黨務主管一同參與。

民進黨發言人顏若芳表示，民進黨也支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」，未來我們也將透過實際作為，持續關注多元性別平權，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。

此外，民進黨部也製作「彩虹宣傳小物」，開放「網路社群報名」，邀請民眾一起加入民進黨大隊，有機會拿到特製的限定款「彩虹宣傳小物」。

▼林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

