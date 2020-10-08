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恐怖！沙灘散步踩到魟魚　「12公分毒鉤」刺進小腿讓他痛到爆

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恐怖！沙灘散步踩到魟魚　「12公分毒鉤」刺進小腿讓他痛到爆。（圖／翻攝自facebook／Queensland Ambulance Service）

▲男子腳被魟魚刺傷。（圖／翻攝自facebook／Queensland Ambulance Service

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭男子理查(Liam Richards)近來海邊度假時，腳竟然在沙灘上踩到一條魟魚，對方受到驚嚇後立即將毒刺刺進他小腿，當場血流如注讓他痛到不行，送醫治療後好不容易取出約12公分長的魟魚倒鉤。

英國《每日郵報》報導，任職老師的理查上周在海邊度假，走在淺水區的他沒注意到有一條被沙埋住的魟魚，結果小腿慘被對方刺傷。昆士蘭救護車服務7日在臉書上分享照片表示，「來澳洲玩你絕對不想得到的紀念品，就是魟魚的魚刺，尤其這東西還刺在你腿上」。

醫護人員表示，除了傷者，魟魚也受到極大的驚嚇，因為用毒刺攻擊人是魟魚的防衛機制，傷者先被送到附近醫院治療，為了去除毒刺，又搭乘醫療直升機前往凱恩斯的醫院進行手術。理查目前已經康復並且出院，他表示倒鉤是很棒的紀念品，之後會在課堂上展示給學生看。

One souvenir you don't want to come home with when visiting the Tip of Australia is a stingray barb, especially one...

Queensland Ambulance Service (QAS) 發佈於 2020年10月6日 星期二

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