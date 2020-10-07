18歲男狂吞30根7cm鐵釘　3小時馬拉松手術取出「還有螺絲起子」

Unnao: Sharp-edged carpenter tools extracted from boy’s stomach https://t.co/5tiCBSjoLG — TOI Cities (@TOICitiesNews) October 5, 2020

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名18歲男子日前因為腹痛就醫，結果醫生在其腹中發現30根7公分長鐵釘，還有縫衣針和螺絲起子等各種物品，總重量約為300克，家人得知真相也大感意外，完全不知道他竟然吞下這麼多異物。

《印度時報》報導，居住在烏納奧鎮(Unnao)巴特瓦村(Bhatwa)的男子卡蘭(Karan)，因為胃痛問題4日被家人送到位於坎普爾-勒克瑙高速公路(Lucknow-Kanpur highway)附近的醫院就診，醫生檢查意外發現大量異物，他才坦承吞下這些東西已經長達2個月，便於隔日進行手術取出。

長達3小時的馬拉松手術中，醫生清出許多鋒利的鐵製物品，包含30根7公分長鐵釘、一把粗糙的工具、10公分長鐵棍、4根縫衣針，還有一把螺絲起子。父親卡姆萊什(Kamlesh)表示，雖然知道兒子有情緒問題，但無法想像他是怎麼把這些異物給吞下肚的，幸好手術最後十分成功。醫生擔心可能引發敗血症感染，目前病患仍在醫院持續觀察。

▼男子竟然吞下30根鐵釘。（圖／示意圖／視覺中國）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

