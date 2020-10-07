太不人道了！獄警把囚犯銬牆上罰站　狂聽2小時Baby Shark虐待

▲2獄警逼囚犯重複聽兒童歌曲虐待。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州傳出虐囚事件，21歲獄警巴特勒(Gregory Cornell Butler Jr)與邁爾斯(Christian Charles Miles)日前被控，將囚犯雙手銬在牆上，並強迫對方重複聽數小時兒童歌曲Baby Shark，不人道的行為導致囚犯身心飽受煎熬。

奧克拉荷馬州官員表示，2名獄警巴特勒、邁爾斯因為去年11月與12月以不人道方式「處罰」獄中至少4名囚犯，5日正式被起訴虐待囚犯的輕罪，而他們的50歲主管亨德肖特(Christopher Raymond Hendershott)雖然知情卻置之不理，被列為共謀一起被控罪。

官方報告中顯示，巴特勒將男囚犯巴斯克(John Basco)帶進位於8樓的房間，將對方的雙手銬在牆上並且一直站著，他則在隔壁房間重複播放Baby Shark，強迫對方連聽2小時，以此方法對囚犯造成精神壓力。

3名被告最後只判處輕罪，檢察官普拉特(David Prater)憤怒表示，「很遺憾，我找不到適合這種情況的重罪法條，我也希望能判得更重」。警長泰勒則強調，目前巴特勒與邁爾斯已辭職、亨德肖特也退休，「我們絕對不會容忍，在執行警務方面我們一直做得很好」。

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