李登輝長眠五指山　墓誌銘全文看這裡

▲總統蔡英文出席故總統李登輝奉安禮拜。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜落幕，國防部鳴葬槍3響，李登輝就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。隨後，總統府也公布，李登輝的墓誌銘全文。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，7日舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。移靈車隊於表定上午9時20分左右抵達公墓，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇等官員陪禮者迎靈；在禮拜後，國防部鳴葬槍3響，李登輝也就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

總統蔡英文在臉書表示，完成了李登輝前總統的奉安禮拜，她在五指山國軍示範公墓，再次向李前總統表達了崇敬和追思。謝謝這段時間以來，所有投入治喪工作的單位和人士，以及每一位向李前總統表達追思的台灣人和國際友人。「接下來，我們會牢牢記住李前總統的盼望，讓台灣民主更深化，讓台灣人民更團結。」

▼李登輝奉安儀式。（圖／軍聞社提供）







李前總統登輝先生墓誌銘

古昔孟夫子「民為貴」之至言，肇啟以民為本思想；迨至當今臺灣擺脫威權統治，實現以民為主之體制；實先生之開明，有以致之。

先生幼憫佃農苦辛，志業農經；負笈美國康乃爾大學，取得博士學位。返國敷教上庠、出任行政院政務委員，洊歷臺北市市長、臺灣省政府主席。開務成物，厚實經建之礎基；經世濟民，憂樂民生之福祉，清慎勤能，悉昭令績。國民大會第七次會議，膺選第七任副總統；股肱輔弼，襄贊功宏。經國先生崩殂，依法繼任總統；經綸穎振，紹隆前緒。國民大會第八次會議選舉，再承大統；革故鼎新，厲精為治。嗣經公民直選，當選臺灣首位民選總統，帶領臺灣走出歷史悲哀，邁向民主幸福。卸任以還，猶繫念團結人民，為深化臺灣民主而鞠躬盡瘁。

先生篤信耶穌，行公義、好憐憫。執持「民之所欲，長在我心」之意念，證成「我是不是我的我」之哲思。秉軸運籌，則天去私；明見熟策，以遂民情。外護主權，協和共榮；國富民樂，斯土乂安。泰山其頽，哲人其萎，衆民悼念，舉世追思。謹恭誌行誼，用垂萬祀。

銘曰

天乾地坤 行健載物

為公無我 超然屹屹

民主先生 令名孔彰

聖德功烈 巍巍蕩蕩

▼李登輝奉安禮拜，憲兵鳴放3葬槍。（圖／軍聞社）



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