公費流感疫苗開打　雲縣加碼4500劑肺炎鏈球菌供長者雙重保護

▲雲林縣為加碼購置23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗4千500劑，凡設籍雲林縣65歲以上縣民，未曾接種者可免費接種1劑，減少因肺炎鏈球菌感染引發相關併發症及死亡的機率。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

109年度公費流感疫苗自10月5日起全面開打，為維護縣民健康，疫苗也首度全面升級為四價，打一針可以同時預防兩種A型流感跟兩種B型流感，保護力大幅提升。雲林縣衛生局表示，縣府為照顧長者，加碼肺炎鏈球菌疫苗提供縣內65到74歲的長者，呼籲年齡符合者，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗，雙重保健康。

公費接種對象為滿6個月以上至至高中、職、五專一至三年級學生、50歲以上成人及符合條件之具潛在疾病者等；而流感主要傳播方式有飛沫及接觸傳染，多數患者在發病後會自行痊癒，少數高危險族群包括老年人、嬰幼兒及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病等慢性疾病患者，或免疫功能不全者，可能出現嚴重併發症，因此呼籲符合公費接種資格的民眾儘速接種。

▲109年度公費流感疫苗自10月5日起全面開打，為維護縣民健康，疫苗也首度全面升級為四價，打一針可以同時預防兩種A型流感跟兩種B型流感。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，加強照護長者健康，雲林縣加碼購置23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗4千500劑，凡設籍雲林縣65歲以上縣民，未曾接種者可免費接種1劑，減少因肺炎鏈球菌感染引發相關併發症及死亡的機率。呼籲65歲長者符合者，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗。

雲林縣副縣長謝淑亞提醒，符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，仍須做好衛生好習慣。若出現類流感症狀，應配戴口罩，落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會，疫苗開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。

▲109年度公費流感疫苗自10月5日起全面開打，古坑衛生所一早即有民眾前往排隊等候。（圖／記者蔡佩旻攝）



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