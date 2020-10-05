雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢...檢駁冒名頂替質疑

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉4日突傳駭人命案，高齡79歲的陳姓老翁在與其長子發生口角後，將其推倒並以竹棍毆傷致死，陳翁昨晚被依殺人罪移送雲林地檢署複訊至深夜，檢察官訊後，因陳翁是自首且已坦承所犯及事發過程，加上中風不久正仍在康復中，為顧及其身體健康，訊後責付家屬無保帶回候傳。

▲雲林縣元長鄉昨日下午發生一起父親失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

純樸農村突傳命案，村里鄉親議論紛紛，網路民眾更質疑陳父高齡近八旬又患過中風，怎麼可能將54歲曾當過警察的兒子打死。據村民指出，54歲的陳男為陳家長子，因長期酗酒造成身體健康狀況糟糕，目測體重約40公斤宛如皮包骨，而陳翁雖曾中風，但經過醫治及家屬照顧調養已逐漸恢復，而死者生前除了喝酒會與父口角外，平時對待長輩都很孝順，尤其對父親的教訓斥責未有太多反抗。

▲雲林縣元長鄉昨日下午發生一起父親於屋後果園失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，事發當時陳家除了陳翁與長子在家外，負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵。這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。檢方指出，陳姓老翁對於其兒子多年無業在家，身體虛弱多病，卻時常嗜酒鬧事，深感不滿，案發時再因兒子酒後爭吵，父親盛怒之下推倒兒子，再持家中務農使用之竹棍朝兒子猛打致死。

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，10月4日下午雲林縣元長鄉發生一起家暴，老翁以竹棍打死兒子案件，當日下午老翁自行至派出所投案，虎尾警分局派員蒐證後報請雲林地檢署檢察官相驗，檢察官當場指示進行相關採證，確認無誤之後老翁的部分責付給家屬帶回，死者的部分須擇期解剖確認死因。

▲雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，根據現場相關採集跡證進行鑑識包括採驗指紋、相關DNA，確認本案確實為陳姓老翁所為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對網傳有老翁為頂替的狀況，雲林縣地檢署檢察官於案現場即指示虎尾警分局偵查隊，就現場跡證全面採檢進行鑑識包括採驗指紋、相關DNA，並經訊問相關證人，確認其他家屬等人之不在場證明，確認本案確實為陳姓老翁所為，並無頂替情事，因老翁已高齡79歲，身體有高血壓心臟病等狀況，考量本案並無逃亡或串證之虞，因此責付給家屬帶回照顧。

▲警方封鎖現場調查，在死者身邊看到一支沾有血跡的竹棍，陳父坦承他是用該竹棍打死兒子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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