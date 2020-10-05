　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢...檢駁冒名頂替質疑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉4日突傳駭人命案，高齡79歲的陳姓老翁在與其長子發生口角後，將其推倒並以竹棍毆傷致死，陳翁昨晚被依殺人罪移送雲林地檢署複訊至深夜，檢察官訊後，因陳翁是自首且已坦承所犯及事發過程，加上中風不久正仍在康復中，為顧及其身體健康，訊後責付家屬無保帶回候傳。

▲雲林縣元長鄉4日下午發生父親失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣元長鄉昨日下午發生一起父親失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

純樸農村突傳命案，村里鄉親議論紛紛，網路民眾更質疑陳父高齡近八旬又患過中風，怎麼可能將54歲曾當過警察的兒子打死。據村民指出，54歲的陳男為陳家長子，因長期酗酒造成身體健康狀況糟糕，目測體重約40公斤宛如皮包骨，而陳翁雖曾中風，但經過醫治及家屬照顧調養已逐漸恢復，而死者生前除了喝酒會與父口角外，平時對待長輩都很孝順，尤其對父親的教訓斥責未有太多反抗。

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣元長鄉昨日下午發生一起父親於屋後果園失手打死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，事發當時陳家除了陳翁與長子在家外，負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵。這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。檢方指出，陳姓老翁對於其兒子多年無業在家，身體虛弱多病，卻時常嗜酒鬧事，深感不滿，案發時再因兒子酒後爭吵，父親盛怒之下推倒兒子，再持家中務農使用之竹棍朝兒子猛打致死。

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，10月4日下午雲林縣元長鄉發生一起家暴，老翁以竹棍打死兒子案件，當日下午老翁自行至派出所投案，虎尾警分局派員蒐證後報請雲林地檢署檢察官相驗，檢察官當場指示進行相關採證，確認無誤之後老翁的部分責付給家屬帶回，死者的部分須擇期解剖確認死因。

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣地檢署主任檢察官江金星表示，根據現場相關採集跡證進行鑑識包括採驗指紋、相關DNA，確認本案確實為陳姓老翁所為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對網傳有老翁為頂替的狀況，雲林縣地檢署檢察官於案現場即指示虎尾警分局偵查隊，就現場跡證全面採檢進行鑑識包括採驗指紋、相關DNA，並經訊問相關證人，確認其他家屬等人之不在場證明，確認本案確實為陳姓老翁所為，並無頂替情事，因老翁已高齡79歲，身體有高血壓心臟病等狀況，考量本案並無逃亡或串證之虞，因此責付給家屬帶回照顧。

▲案發時負責照顧中風陳翁的看護也在家，曾看到兒子要向父親索錢才發生爭吵，這名看護目前也被檢警以證人身分傳訊後說明事發經過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方封鎖現場調查，在死者身邊看到一支沾有血跡的竹棍，陳父坦承他是用該竹棍打死兒子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►平均一瓶只要544，非常划算

【其他新聞】

►雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒　父騎車投案

►快訊／中秋人倫悲劇！　雲林父子口角　老爸失手打死兒子

►前警察遭79歲父活活打死　鄰居曝光「致命原因」：他太孝順了

►全台流動賣「孟婆湯」！這攤讓你留下美好、忘卻悲傷憂

ET快訊
租到房東死後就送房！不缺錢房東：房產太多要嘉惠年輕人
快訊／機車上國道引嚴重車禍！9車連環撞2警受傷
金曲車頭燈妹「背後超硬靠山是郭台銘」！超狂出道背景曝
台灣貴2倍！「陸產特斯拉價格」他傻眼：我們的稅到底多誇張
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照騎車飆80公里「單手調整安全帽」　北市婦遭撞飛慘死

快訊／高雄6旬老婦受困水塔內！丈夫想救她卻雙雙受困

海量電話灌爆邱于軒服務處　「爆乳助理」真實身分遭警起底

女粉絲求見辰亦儒遭詐13萬！匯款帳戶扯上大馬拿督...已辭世

家當旅店住！離家夫留妻扛2500萬賭債　兒酸：跑路還記得找人簽牌

雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢...檢駁冒名頂替質疑

快訊／泰山機車誤闖國道…引發「9車連環撞」！3駕駛、2員警受傷

星級飯店恐怖房客！強拉女房務秀恥度...被逮亮證件「神功護體」

嚇哭了...基隆18歲女在廟口遭怪男尾隨　躲進麥當勞急call老爸

快訊／疑放煙火釀禍！台南水仙宮市場周圍火警　焦黃濃煙狂竄

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

無照騎車飆80公里「單手調整安全帽」　北市婦遭撞飛慘死

快訊／高雄6旬老婦受困水塔內！丈夫想救她卻雙雙受困

海量電話灌爆邱于軒服務處　「爆乳助理」真實身分遭警起底

女粉絲求見辰亦儒遭詐13萬！匯款帳戶扯上大馬拿督...已辭世

家當旅店住！離家夫留妻扛2500萬賭債　兒酸：跑路還記得找人簽牌

雲林翁竹棍打死兒　看護：死者向爸爸討錢...檢駁冒名頂替質疑

快訊／泰山機車誤闖國道…引發「9車連環撞」！3駕駛、2員警受傷

星級飯店恐怖房客！強拉女房務秀恥度...被逮亮證件「神功護體」

嚇哭了...基隆18歲女在廟口遭怪男尾隨　躲進麥當勞急call老爸

快訊／疑放煙火釀禍！台南水仙宮市場周圍火警　焦黃濃煙狂竄

快訊／甘肅貨車失控！　衝撞進農貿市場已釀「6死14傷」

墨西哥103歲人瑞嬤「患慢性肺疾」…入院僅10天　戰勝新冠肺炎

快訊／志願役士兵1.1萬人、留營率78%　國軍最新募兵數據曝光

勞動基金持續賺！　平均每位新制勞工帳戶可拿到3364元分紅

中國網友譏「台灣女國防武器」　高嘉瑜笑回：看唱歌能否感化共軍

LIVE／5天增3例！台灣新冠確診數達518人　指揮中心14時說明

清潔劑也沒用！她想用砂紙「磨浴室地磚」去汙　網阻止：會報銷

陽台「辦迷你烤肉趴」　警突敲門拍照…坦承很無奈！下場恐罰30萬

抽中汎德永業可望賺逾13萬元　今抽籤1914位幸運兒「中籤率僅0.26%」

張競／大陸長假旅遊管控疫情才是十月驚奇

社會熱門新聞

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

高雄里長賓士載人妻！人夫抓姦被撞飛

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

即／國1深夜追撞事故　全線封閉回堵3公里

騎重機摔排水溝！21歲男大生噴血慘死

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

苗驚見大批動物屍　皮毛遺骸佈滿地

不想去馬祖　役男砸27萬代驗下場曝

快訊／國1彰化段8車連環追撞！車流回堵8km

新竹餐廳捐款箱遭竊！小偷超像明星

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

男遭老父活活打死　鄰居曝致命關鍵

更多熱門

相關新聞

砸爛兒左耳　父自首：我打死兒子

砸爛兒左耳　父自首：我打死兒子

雲林縣元長鄉79歲陳姓老翁日前持竹棍打死54歲兒子，事後自行騎車前往派出所自首，告知警方「我打死兒子了」。目前全案警方依殺人罪嫌偵辦中，至於詳細的死亡原因，仍有待進一步相驗釐清。

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

全台流動賣「孟婆湯」！讓你留下美好、忘卻悲傷憂

全台流動賣「孟婆湯」！讓你留下美好、忘卻悲傷憂

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

台電雲林區處致贈慰問金　助困窘家庭過中秋

台電雲林區處致贈慰問金　助困窘家庭過中秋

關鍵字：

殺人罪雲林縣父弒子兇殺案

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面