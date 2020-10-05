女子跳麥寮海豐橋...海巡隔天尋獲遺體　男友：吵架後她就跳下

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉驚傳情侶發生口角，女生直往橋下一躍而入，昨（4）日下午落水後，目擊民眾隨即通報雲林縣消防局前往搶救，跳水女子的羅姓男友陳述，兩人因故爭吵後蘇女跳橋。雲林縣消防局昨夜搜尋未果，今日通報第四岸巡隊麥寮機動巡邏站協尋，約中午尋獲跳水蘇女，已失去生命跡象，全案交由警方調查釐清原因。

▲雲林縣麥寮鄉海豐橋昨日驚傳情侶爭吵後，女子落水失蹤，今於蚊港橋南岸發現蘇女身影，已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉海豐橋昨日下午約4點左右發生民眾跳水案件，由於漲潮河水湍急，消防局人員到場搜救至晚間11點仍未發現女子下落，警消人員因由於天色昏暗影響搜救勤務，經與家屬協調後今（5）日早上6時再度進行搜索。

海巡署中部分署第四岸巡隊麥寮機動巡邏站今日上午11時許接獲雲林縣消防局通報，立即通報線上巡邏人員及增派人力投入搜尋，於新虎尾溪出海口擴大南北岸際擴大實施搜索，於中午12時25分在蚊港橋南岸發現疑似蘇女身影，立即派員前往查看，並與消防人員一同拖帶上岸，卻認為落水女子，初步檢查已無呼吸心跳，隨即封鎖現場並聯繫警方及家屬到場了解。

警方表示，羅男與蘇女均為高雄人，兩人為何故爭吵及女子落水原因仍須待進一步調查釐清，目前已報請雲林縣地檢署檢察官進行相驗，並通知家屬前往。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，請珍惜生命，再給自己一次機會。如民眾於海邊若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將竭盡最大力量，為民眾提供適當的協助與救援能量，努力保障人民生命財產安全福祉。

▲雲林縣麥寮鄉海豐橋昨日驚傳情女爭吵後，女子落水失蹤，今於蚊港橋南岸發現蘇女身影，已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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