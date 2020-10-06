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國民黨主席江啟臣南下雲林座談　張麗善吐苦水：前瞻補助稀少

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記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨主席江啟臣今（6）日率國民黨團總召林為洲及林文瑞、吳怡玎等多位立委，南下雲林與縣長張麗善及縣府一級主管座談，並以關心進口美國萊克多巴胺豬議題及前瞻預算進行討論，張麗善會中針對預算吐苦水，指前瞻計畫提升道路品質競爭型補助計畫縣府提出21案、6億6173萬經費，中央只核定3案、1447萬，核准僅2%。

▲國民黨主席江啟臣今（6）日率國民黨團總召林為洲、及多位立委林文瑞、吳怡玎等南下雲林與縣長張麗善及縣府一級主管座談會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨主席江啟臣表示，黨中央會協調各委員會在預算審查、相關建設的協商及爭取，為地方發聲，雲林需要什麼，就會全力爭取。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，前膽計畫預算分配對雲林不公平，以提升道路品質競爭型補助案為例，縣府所提被核准的案子僅2%，而鄉鎮公所提案核准率卻有55%，共核准11億多元，公所提案獲准為提升道路品質，縣府當然支持，但是道路往往是跨鄉鎮區域，縣府提案被打回票，讓人無法接受。

▲國民黨主席江啟臣今（6）日率國民黨團總召林為洲、及多位立委林文瑞、吳怡玎等南下雲林與縣長張麗善及縣府一級主管座談會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨主席江啟臣今（6）日率國民黨團總召林為洲、及多位立委林文瑞、吳怡玎等南下雲林與縣長張麗善及縣府一級主管座談會。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，斗六鐵路高架化，希望整個程序能夠順利完備，期待在軌道建設當中114億順利核定，未來可行性評估完成後，希望可以比照嘉義市、彰化縣，如果可以全額負擔當然最好，這是雲林縣政府目前面臨財政困難的部分。而虎尾糖鐵觀光五分車復駛計畫，中央在前瞻1.0已核定，同時承諾挹注10億元，但到3.0卻未納入，讓人憂心這項計畫己胎死腹中。

國民黨主席江啟臣表示，希望以團隊的力量來與地方縣市做結合，對地方有力對人民有益的建設與經費是責無旁貸，針對縣長提出意見，中央會協調各委員會在預算審查、相關建設的協商及爭取，為地方發聲，雲林需要什麼，就會全力爭取。

▲國民黨主席江啟臣今（6）日率國民黨團總召林為洲、及多位立委林文瑞、吳怡玎等南下雲林與縣長張麗善及縣府一級主管座談會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善指出，前膽計畫預算分配對雲林不公平，以提升道路品質競爭型補助案為例，縣府所提被核准的案子僅2%。（圖／記者蔡佩旻攝）

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