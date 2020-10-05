消防署訓練中心連五年消防安檢不合格　徐國勇：講出去真的漏氣！

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

內政部消防署訓練中心提供第一線緊急應變防災、救災人員教育及訓練機會，但民進黨立委沈發惠5日在立法院質詢時痛批，號稱規模世界第三、亞洲第一的消防訓練中心，消防安檢卻長期嚴重違規，109年違規項目竟高達11項。對此，徐國勇也直呼「我自己苦笑啦！講出去真的漏氣了！」承諾他將親自督導，加速改進。

內政部長徐國勇5日上午赴立法院內政委員會業務報告及備詢。沈發惠質詢時指出，依《災害防救法》設置的「消防署訓練中心」，提供第一線緊急應變防災、救災人員教育訓練、提升災害發生時的應變處理能力，總經費將近28億元，號稱規模世界第三、亞洲第一的消防訓練中心，消防安檢卻長期嚴重違規。

根據沈發惠舉出「109年消防安全設備檢修報告書」，不合格項目高達11項，包括：滅火器設備、室內消防栓設備、自動灑水設備、火警自動警報設備、緊急廣播、標示設備、避難器具、緊急照明設備、排煙設備、連結送水管、消防專用蓄水池等。

▲民進黨立委沈發惠痛批，號稱規模世界第三、亞洲第一的消防訓練中心，消防安檢卻長期嚴重違規。（圖／翻攝自Youtube／國會頻道）

沈發惠質疑，消防訓練中心的消防安檢長期以來重大違規，今年度高達11項違規，計畫書稱改善預定完成期限是今年6月30日，但目前為止完成改善的只有四項，仍有七項違規。

對此，徐國勇坦言，「真的漏氣了！我們要改進，但從另一個角度，我們沒有徇私，我們是委託消防專技人員來檢查……但真的漏氣了！」

沈發惠痛批，從105年開始，每年都有近十項設施不合格，其中「室內消防栓設備」甚至是連續五年不合格，如果沒質詢，恐怕明年還是會不合格。徐國勇則表示，「我自己苦笑啦！講出去真的漏氣了！」承諾他將親自下去督導，要求相關單位提出報告，若做不確實就進行懲處。

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗