內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發　3縣市先試辦

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新式數位身分識別證（New eID）原訂今年10月全面換發，受新冠肺炎疫情影響延後上路。根據內政部業務報告指出，為利後續工作之進行，於109年3月19日訂定發布「國民身分證全面換發辦法」，規劃於110年1月至6月進行小規模試行換發作業、110年7月啟動全面換發作業。

徐國勇5日上午赴立法院內政委員會業務報告及備詢。內政部業務報告指出，規劃推動數位身份識別證（New eID），作為民眾申辦各項政府服務之身分識別。為利後續工作之進行，於109年3月19日訂定發布「國民身分證全面換發辦法」，規劃於110年1月至6月進行小規模試行換發作業、110年7月啟動全面換發作業。

徐國勇進一步說明，初期換發將在澎湖縣、新竹市試辦，新北市板橋、中和地區因門牌整編作業，約有20到30萬人需換發身分證，也將納入試辦範圍。

徐國勇表示，戶籍法、電子簽章法、個資法、資安法等，相關法律已有相關規定，不管用專法或非專法規範，相關法律足以發行數位身份國民身分證依據，在法律適用上也無窒礙難行之處。

有關資安、個資保護部分，徐國勇表示，晶片作業系統符合國際標準，相關系統要達到資通安全管理法執行標準；製卡工作是由中央印製廠辦理，屬獨立、安全的場地，跟其他作業不會有任何干擾。

徐國勇表示，晶片之晶圓由台積電生產，作業系統及應用程式於晶圓製程時即已寫入，空白卡生產廠製卡過程中無法更動晶片資料，並強調整體製程均有層層安全管控、專人保全運送至戶政單位，保障民眾個人資料安全。





▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

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