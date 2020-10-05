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有下載有保庇！　台南市消防運用「119報案APP」成功派遣救援

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▲台南市消防局籲請民眾下載善用「119報案APP」，可提高救災救護效能，咻障民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局籲請民眾下載善用「119報案APP」，可提高救災救護效能，咻障民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部消防署建置「119報案APP」供民眾免費下載使用，提供火警報案、救護報案與簡訊報案3大報案功能，以報案者手機GPS定位，傳至當地119受理，提升位置及資訊準確性。

台南市消防局119救災救護指揮中心於該APP上線後，對外除於消防局網站公告，並發布網路、平面新聞加強宣導以外，同時對內以模擬報案情境強化119執勤員教育訓練，特此提供救災、救護等2件民眾報案成功案例，加深市民報案要領印象。

近來1來自外地男子獨自在某間工廠工作，因全身抽筋倒臥無法動彈以手機打119求救，因無法得知所處門牌地址，以致難以取得正確位置，為爭取救援時效，在詢得其所持為智慧手機後，隨即引導下載、開啟「119報案APP」，接著指導點選「救護報案」進行報案，取得確切所在位置，同步傳輸至救護人員手中的救護平板，藉以導航趕往成功尋獲，後送醫院救治。

▲台南市消防局籲請民眾下載善用「119報案APP」，可提高救災救護效能，咻障民眾生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，另1名民眾於台南市2區交界處發現雜物火警，使用手機撥打119報案，因該處無明顯標的，以致難以告知正確地點，為縮短搶救時間，經119執勤員發送「強化定位網址簡訊」，引導該民眾操作點選回報簡訊，取得確切定位點，同步傳輸予救災人員手中的救災平板，藉以導航趕赴現場，成功撲滅火災於釀災之初。

市長黃偉哲重視市民生命財產安全與報案權益，強調「119報案APP」會引導民眾開啟手機定位功能，在報案時，將快速定位所在位置併資料傳送消防局119指揮中心；若無法以語音報案，也可以電力座標、簡訊功能報案以取得定位，縮短詢問及等待救援時間，爭取黃金救援時效。

消防局長李明峯呼籲持有智慧型手機的市民，預先下載「119報案APP」並常開定位功能，對於戶外活動山友、獨居長者、聽語障人士及外來遊客等，更應善用該APP報案，消防局119指揮中心接獲能即時掌握位置派遣救援，減少民眾因緊張、受傷或語言能力不足等無法提供位置錯失搶救良機情形，確保民眾之生命財產安全。

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