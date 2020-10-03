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勇消謝志雄殉職周年！遺孀產雙胞女…家中照片不撤傳承「英勇故事」

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▲▼台中勇消謝志雄命喪火窟，其妻當時育有一子，並懷有一對女雙胞胎。（圖／翻攝臉書）

▲勇消謝志雄命喪火窟，雄嫂事後產下一對雙胞胎女兒，獨自養育3名子女。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

中秋連假第3天，民眾團圓出遊，台中勇消謝志雄去年救援大雅鐵皮工廠大火命喪黃泉，無法與妻兒團圓，今天剛好滿1周年。當時已懷孕7月的謝志雄妻子，生下一對雙胞胎女兒，獨力扶養，而同袍也經常前往陪伴，希望幫殉職的志雄盡父職，讓孩子能健康快樂成長。

回到2019年10月3日凌晨1點多，大雅百慕達廠房1樓因電源配線短路起火，台中市消防局立刻出動大批人車前往搶救。消防局為防止延燒擴大波及一旁的群峪公司，指揮特搜大隊西屯分隊周姓小隊長帶領隊員謝志雄、張哲嘉，攜帶熱顯像儀到群峪公司做煙熱變化觀測。張、謝2人在群峪2樓執行職務時，受到高熱燃燒而休克倒地死亡。

▲▼台中勇消謝志雄、張哲嘉在大雅鐵皮工廠火警命喪火窟。（圖／翻攝臉書）

▲勇消謝志雄、張哲嘉在大雅鐵皮工廠火警命喪火窟。（圖／翻攝臉書）

▲▼勇消謝志雄殉職1周年，遺孀產下雙胞胎女兒，同袍更擔下志雄父親責任，陪伴雄嫂與3名子女。（圖／民眾提供）

▲▼謝志雄殉職1周年，同袍秀出當年一起出任務的生活照片。（圖／民眾提供）

▲▼勇消謝志雄殉職1周年，遺孀產下雙胞胎女兒，同袍更擔下志雄父親責任，陪伴雄嫂與3名子女。（圖／民眾提供）

事發時，張志雄妻懷7個月身孕，對於先生的死完全無法接受，但仍堅強生活，並於去年12月生下一對白皙雙胞胎女兒。志雄同袍也幫志雄擔起父職之責，經常前往探望妻女，希望小孩都能平安健康長大，並秀出「雄嫂」母女合照。

同袍表示，照片原本應該是志雄與老婆女兒的歡樂照，如今卻獨缺他一人，到現在想起來都仍感到不捨。雄嫂在女兒出生後，帶著兒女一起合照，並將中間位置空給志雄，再用修圖軟體將志雄合成一起，終於圓了一家五口合影的夢。

同袍說，雄嫂一個人承受喪夫之痛，還要照顧3個小孩，悲喜摻雜的心情生活非常不簡單，他們如果有空就會去看看她們，陪她們說說話聊天。志雄做對年時，就看到雄嫂仍紅眼眶，要走出傷痛真的很難。

▲▼勇消謝志雄殉職1周年，遺孀產下雙胞胎女兒，同袍更擔下志雄父親責任，陪伴雄嫂與3名子女。（圖／民眾提供）

▲▼消防隊牆上掛有謝志雄、張哲嘉的臂章、木雕，藉此紀念2人。（圖／民眾提供）

▲▼勇消謝志雄殉職1周年，遺孀產下雙胞胎女兒，同袍更擔下志雄父親責任，陪伴雄嫂與3名子女。（圖／民眾提供）

志雄小隊長陳杰祺說，雄嫂沒將家中志雄的照片收起，希望能讓孩子知道在天國的爸爸的帥氣模樣，也能了解他從事的消防工作點滴。希望透過影像，讓孩子了解爸爸生前英勇的故事。

他也說，志雄離去令大家不捨，也因此，大家都願意代替志雄盡一份父親責任，因為孩子還小，不希望孩子有失去父親的缺憾。

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