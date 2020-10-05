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認識台灣消防！　法國網紅介紹台灣消防員真實的一天

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▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自法國巴黎消防隊的Vincent Guyard ，11歲加入青年消防員組織、18歲正式成為巴黎消防隊的一員，著作有個人自傳「我的生命之火」，如今也是眾多國際性繩索救援賽事的專業攝影師，他在5年前決定尋訪世界，希望能讓更多人透過他的影片認識消防，為那些有心投入消防領域的人們提供寶貴經驗，消防人員訓練過程的真實樣貌，被他的鏡頭一一捕捉下來，成為生動鮮明的一幕。

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）
他今年8月間在台南市消防局的邀請下，親身體驗了府城的消防訓練，跟著教官參與裝備操作訓練、實火訓練，也參觀了台南的訓練中心、勤務指揮中心及防災教育館、古蹟消防安全設備…等。消防人員訓練過程的真實樣貌，被他的鏡頭一一捕捉下來，成為生動鮮明的一幕。

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「我要向大家介紹，和我一度過這段精彩時光的那些消防英雄們。你們將和我一起體驗，從來沒有見過的台灣消防員生活！」這是Vincent Guyard 在YouYube頻道「Vincent Firelife」中，第一部關於台南訓練體驗影片的熱情宣言，目前台南系列已經有6部上傳到頻道中，Vincent鏡頭下的消防世界讓許多觀賞者興奮、震撼也充滿感動。粉絲們給予很多熱情的回應「…我知道你們很辛苦但不知道辛苦成這樣，因為很少人會拍攝消防員辛苦危險的工作和訓練，所以非常感謝你，也希望你繼續努力，你和所有消防員都是英雄…」、「每次看Vincent拍的影片都覺得很熱血，每一部影片也讓人更了解台灣的消防人員為了因應各種火場所做的練習，真的謝謝你們…」。

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲非常重視消防專業化，希望消防人員能有更多時間接受專業救援及搶救訓練，提升救災實力，守護市民生命財產安全。這次結合法國網紅介紹台灣消防人員，也藉由影片介紹消防人員辛苦的一面，理解消防人員，提升對消防人員救災能力的認同與尊重，並珍惜救災資源。

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法國巴黎消防隊的Vincent Guyard，介紹台灣消防員真實的一天，讓國際認識台灣消防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，這次的消防體驗邀請不只讓台南市的教官群有機會接觸不同國家的訓練思維，在面對各式災害現場的挑戰，消防人員必須不斷的精進技術及能力，期望能減少災害事故現場傷亡及損失，也希望透過與法國人共同拍攝的影片，促使民眾珍惜救災資源，把救災資源留給真正需要的人。

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