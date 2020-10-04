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立法院修憲委員會成立　游錫堃︰負最大責任讓國家更進步更好

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▲▼立法院長游錫堃4日在宜蘭強調，修憲他負最大責任且要讓國家更進步更好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲立法院長游錫堃4日在宜蘭強調，修憲他負最大責任且要讓國家更進步更好。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

有關修憲立法院已進入程序階段，立法院長游錫堃4日在宜蘭強調，這是國家的大事，也期待各界讓這個修憲案通過　「我願意全力以赴」讓國家更進步更好。

立法院長游錫堃4日為宜蘭南天宮打造24公斤2千萬元第2尊純金媽祖開光點眼後，被問到有關修憲時，他說，立院修憲委員會，現在已經進入程序，成立的修憲委員會成員39人，且會有5個召集人及會有更多提案。

「現在好像提案差不多15個左右，另陸續增加的案，會到修憲委員會討論，修憲委員會也會辦理研討會及公聽會，這部分5位召集人都會很認真」，「有關這次修憲是國家的大事「我在這邊，也期待各界共同關心修憲的事情，希望讓這個修憲案能夠通過，讓我們國家更進步、更好。」

另被問到有沒有覺得責任很重大？他說：「我願意負最大責任全力以赴。」

▲▼立法院長游錫堃4日在宜蘭強調，修憲他負最大責任且要讓國家更進步更好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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