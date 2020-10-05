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南方澳跨港新橋動土！蔡英文：2年完工振興港市繁華...耐用百年

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▲▼總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，5日上午在宜蘭主持原地重建的南方澳跨港大橋動土祈福典禮。。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，5日上午在宜蘭主持原地重建的南方澳跨港大橋動土祈福典禮。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳人期盼的南方澳跨港大橋重建動工了！總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，5日上午在蘇澳港第13號碼頭隆重主持原地重建且有著「鯖魚」意象的新橋動土祈福典禮。蔡英文表示，期許2年完成重建工程，以重振南方澳漁港往日風采，讓商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利。

▲▼總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，5日上午在宜蘭主持原地重建的南方澳跨港大橋動土祈福典禮。。（圖／記者游芳男攝，下同）

總統蔡英文，5日上午在蘇澳港第13號碼頭隆重主持原地重建的南方澳跨港新橋動土祈福典禮，她說南方澳跨港大橋發生斷裂崩塌，造成人員傷亡，也重創地方經濟及觀光發展，事故後她兩度來到南方澳關切現場搶救及災後復原進度，希望南方澳在經歷這場不幸事件，能夠轉化為正面的力量，同時向所有參與重建工程人員的辛勞表達慰勉，並期許加速重建南方澳跨港大橋，以重振南方澳漁港往日風采，讓商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利。

▲▼耐100年「鯖魚」意象的南方澳跨港新橋。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲▼耐100年「鯖魚」意象的南方澳跨港新橋。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲▼耐100年「鯖魚」意象的南方澳跨港新橋。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

21年歷史的南方澳跨港大橋，20191001上午9時許竟轟然斷橋，不幸有6名漁工罹難與張姓油罐車司機等多人受傷。承辦南方澳跨港大橋重建工程的蘇花改工程處表示，耐久年限100年的新橋，規劃是以安全、美觀及施工快速為根本，採用、抗鹽分腐蝕及耐震7級等現行橋梁規範最高等級設計標準。

另因南方澳漁港為台灣3大漁港之一，鯖魚漁獲是全台之冠，為展現南方澳特色，新橋造型以在地特產「鯖魚」為意象，將魚頭、背鰭及鯖魚紋革等，納入橋樑造型。

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