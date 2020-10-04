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爬抹茶山別不自量力　暑假救援達25件！警消疲於奔命

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▲▼警消救護爬礁溪抹茶山走不動旅行團員。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲軟腳蝦別不自量力上礁溪抹茶山，今（2020）年暑假救援逹25件累壞警消。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網紅景點的宜蘭礁溪鄉聖母山莊（抹茶山），每當假日均會湧入大量人潮，因體力不濟或發生意外受傷，請求宜蘭消防局救援案件持續增加，今（2020）年暑假登礁溪鄉附近山域，請求救援案件迄今計25件，造成救援單位疲於奔命。

▲▼警消救護爬礁溪抹茶山走不動旅行團員。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

宜蘭礁溪鄉聖母山莊登山步道，因被視為預備登高山的訓練路線，海拔最高約950公尺，途中所耗的體力及時間非一般遊客可輕易勝任，加上山上氣候多變化及海拔陡升等因素，容易體力不濟並導致呼吸急促及暈眩等症狀。

宜蘭消防局如接獲登山事故報案，即會動員所需人力及物力，並通報林務局及警察局等相關單位協同救援，務求民眾能即時獲得救助，惟為確保登山者自身生命安全，宜蘭消防局呼籲登抹茶山應量力而為，登山前務必做好萬全準備，包含行前路線規劃，隨身攜帶登山用具，著保暖衣物並攜帶足夠的糧食及水，且一定要結伴上山，切勿單獨入山。

消防局表示，依緊急救護辦法第3條規定，緊急傷病患係指因災害或意外事故急待救護者、路倒傷病無法行動者、孕婦待產者及其他緊急傷病者。119緊急救護是守護人民生命的第一道防線，依法僅載送緊急傷病患至急救責任醫院急診部門就醫救治，請民眾勿濫用救護車到醫院門診掛號，或登山健行體力不濟時，請救護車協助戴送。

消防局指出，民眾若非符合119緊急救護服務要件者，儘量自行就醫，以免影響當地亟需救護車的重症緊急傷病患使用救護資源的權利，救護資源是公共財產，應善用珍惜，把救護車的空間及時間留給真正需要急救的人使用，才能發揮最大的救護功效。

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