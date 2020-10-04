團員爬抹茶山走不動...女導遊竟多次叫救護載下山！網友暴動了



▲一名女導遊屢要爬礁溪抹茶山走不動團員叫救護載下山，網暴動：太可惡了要她曝光！。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

網在《宜蘭知識＋》轉貼文說疑似陳姓女導遊，屢要爬網紅景點宜蘭礁溪抹茶山走不動團員叫救護載下山，好準點在山下遊覽車集合，令網友暴動了：「這女導遊真破格不要臉！太可惡了直接電死！以後都載到海天醫院啦（指：精神醫院）、開她罰單？」宜蘭消防局呼籲民眾愛惜救護資源，勿濫用。

▲一名女導遊屢要爬礁溪抹茶山走不動團員叫救護載下山，網暴動：太可惡了要她曝光！。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

網在《宜蘭知識＋》轉貼文：「請問各位山域先進，知不知道近期有一位女性導遊，帶礁溪抹茶山爬山行程，名字謮音為「陳小文」、「陳曉雯」的同音，今年連續多次指示其團員叫119救護車，但我們X溪消防分隊全隊出勤上山後，往往都只是團員覺得累走不動，甚至只是集合時間來不及，根本無需救護需要。

詢問之下，得知此導遊在團員時間來不及回遊覽車的情況下，都會直接叫團員打119收護車，並要求只載到其遊覽車處，浪費醫療資源，若各位先進，聽聞此導遊領隊，能否協助給與小弟一些聯絡方式，我想跟她說，我們只有一部救護車。感激不盡。」

網暴動看不下去紛紛譴責：「這女導遊真破格！」、「以後都載到海天醫院啦（指：精神醫院）」、「道德感低落導遊惡意教導濫用浪費社會資源」、「有夠自私，一定要讓她曝光」、「比照國外救援方式，使用者付費。依救援人數、車次求償費用」。

▲▼警消救護爬礁溪抹茶山走不動旅行團員。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

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