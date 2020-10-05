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12年96億頂尖大學設「半導體學院」　教育部核定外加招生450名

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大表示，樂見此對策方案的推出以及法規的鬆綁。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

教育部今（5日）針對蔡政府和產業擬推出為期12年半導體人才培育計畫，總經費96億，要在台灣大學、成功大學等頂尖大學設立「半導體學院」，預計每年投入各校2億表示，將漸進漸進擴增半導體領域招生名額。

對於規劃引導大學設立國家重點領域研究學院（如半導體學院）及針對半導體產業領域系所漸進擴增招生名額等作法，教育部指出，引導大學設立國家重點領域研究學院，正規劃以沙盒創新方式推動國立大學設立國家重點領域研究學院（如半導體研究學院），期能引入產業資源，透過小規模實驗試辦鬆綁組織、人事、財務、人才培育等事項。對於國家重點領域研究學院運作所需費用，教育部除與相關部會討論外，也將積極尋求企業支持。

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教育部提到，漸進擴增半導體領域招生名額，108及109學年度培育AI及資安人培計畫，核定台大等15所大專校院外加招生名額碩士班312名、碩專班138名，共計450名。109學年度推動精進資通訊數位人才培育策略，擴充資通訊領域系所招生名額10%至15%（學、進學10%；碩、碩專、博15%)，109學年度大專校院共擴充3129名。110學年度將擴充名額領域由資通訊擴大為半導體、AI及機械領域，後續視整體人才培育情形再調增。

台大表示，樂見此對策方案的推出以及法規的鬆綁，對於人才培育及產學合作都會有幫助。以台大這方面的研發能力，與業界合作應是雙贏。

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