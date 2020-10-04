又是抹茶山！男遇大霧折返迷路　15搜救人員隔天找到他

▲警消搜救登網美景點礁溪抹茶山遇大霧迷途，在山上過一夜的戴姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

戴姓男子3日從礁溪鄉櫻花陵園入山，要一賞網美景點抹茶山之美，遇大霧要折返時迷路，3日傍晚向友人求救，宜蘭警消搜救一夜未找到人，4日加派人手上山搜救，幸在4日中午時分，終找到幸運未受傷的戴男，並護送下山。

宜蘭消防局3時18時34分許，接獲戴姓男子友人報案說，戴男3日上午自礁溪櫻花陵園出發，預計走到礁溪聖母山莊的抹茶山，途中突遇大霧原路折返回櫻花陵園途中，結果迷路，請求派人前往救援。

消防局立即派遣第一梯次搜救人員9名於礁溪鄉龍潭派出所集結入山搜救。4日再加派第二梯次搜救人員15名於礁溪分隊集結完畢入山搜救。4日7時46分許，第一大隊副大隊長回報接受到戴男回傳的簡訊座標。

搜救人員集結前往戴男回傳的座標處救援。4日12時17分許，找到意識清楚，無受傷的戴男，並正護送下山中。

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