耐100年南方澳跨港新橋來了　蔡英文主持「鯖魚」意象新橋動土典禮

▲▼21年歷史的南方澳跨港大橋，20191001竟斷橋，不幸有6名漁工罹難與張姓油罐車司機等多人受傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳人期盼的南方澳跨港大橋重建動工了！總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，5日上午在蘇澳港第13號碼頭隆重主持原地重建且有著「鯖魚」意象的新橋動土祈福典禮。新橋將以懸臂工法混凝土方式預計2年內完成，施工中不影響漁船進出。

21年歷史的南方澳跨港大橋，20191001上午9時許竟轟然斷橋，不幸有6名漁工罹難與張姓油罐車司機等多人受傷。承辦南方澳跨港大橋重建工程的蘇花改工程處表示，耐久年限100年的新橋，規劃是以安全、美觀及施工快速為根本，採用、抗鹽分腐蝕及耐震7級等現行橋梁規範最高等級設計標準。

▲▼耐100年「鯖魚」意象的南方澳跨港新橋。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

另因南方澳漁港為台灣3大漁港之一，鯖魚漁獲是全台之冠，為展現南方澳特色，新橋造型以在地特產「鯖魚」為意象，將魚頭、背鰭及鯖魚紋革等，納入橋樑造型。橋梁連同兩側引橋長近600公尺，橋寬約13公尺到14.6公尺，預計2年內完工。

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