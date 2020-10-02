教召延長卻不恢復徵兵制！網怒轟：畸形體制...中年人當年輕人墊背

▲台灣目前採取募、徵兵制度並行。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

國防部長嚴德發日前表示已完成後備改革方案規劃，規劃將後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓，一次14天，更為嚴格，引起民眾兩極反應。對此有網友PO文表示，既然國防問題真的這麼嚴重，那為什麼不乾脆恢復徵兵制，反而是延長教召時間，更直批「台灣的國防體制怎麼這麼畸形」。

原PO在PTT上發文表示，既然現在國防問題這麼嚴重，那應該就要把現在的全募兵制方向完全改掉，取消4個月的軍事訓練役，通通恢復成一年兵役期的徵兵制，「搞的現在最身強體壯的年輕人不去訓練，去訓練一堆早就出了社會有三高的中年人，還解召到50歲，讓一群中年後備軍上戰場打仗，身強體壯的年輕人全都免役多後面。」文末更怒轟，「台灣的國防體制怎麼這麼畸形，為什麼是中年人當年輕人的墊背？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友怒轟延長教召。（圖／翻攝自PTT）



對此，許多網友在下面回覆，「沒人敢面對現實啊」、「明知有可能打仗，還用這種4個月的沒戰力政策」、「4個月還可以分2個暑假當，真的是笑話」、「現在的1年兵遲早會除役，到時候都剩4個月的GG了」、「恢復一年兵比較實在」、「真的建議恢復徵兵，閃尿跟替代役的都回去再當」

不過也有不少網友持反面意見，「打仗的時候誰管你當過幾年兵」、「身強體壯練的胸肌腹肌還不是照樣閃兵」、「現在召員一堆4個月的啊」、「就算想改也沒人敢改，現在每個都小寶貝，真的是笑話」、「該上的時候通通都要上啦」、「現在當完兵八年內的一般情況頂多30出頭，還不到中年吧」。等等。

▲國軍訓練。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）



對於恢復徵兵制，國防部則表示，推動募兵制是希望藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」之志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」之現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。

國防部指出，國軍推動募兵制以來，無論訓練成果、訓練成本、紀律素質及人力運用等方面，均可發揮精兵政策優勢，維持專業化及高強度戰力之常備部隊，有效肆應敵情威脅，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估，目前募、徵併行兵役制度迄今執行順遂。