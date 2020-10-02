　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教召延長卻不恢復徵兵制！網怒轟：畸形體制...中年人當年輕人墊背

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國軍特戰指揮部特一營完成行軍訓練。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）

▲台灣目前採取募、徵兵制度並行。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

國防部長嚴德發日前表示已完成後備改革方案規劃，規劃將後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓，一次14天，更為嚴格，引起民眾兩極反應。對此有網友PO文表示，既然國防問題真的這麼嚴重，那為什麼不乾脆恢復徵兵制，反而是延長教召時間，更直批「台灣的國防體制怎麼這麼畸形」。

原PO在PTT上發文表示，既然現在國防問題這麼嚴重，那應該就要把現在的全募兵制方向完全改掉，取消4個月的軍事訓練役，通通恢復成一年兵役期的徵兵制，「搞的現在最身強體壯的年輕人不去訓練，去訓練一堆早就出了社會有三高的中年人，還解召到50歲，讓一群中年後備軍上戰場打仗，身強體壯的年輕人全都免役多後面。」文末更怒轟，「台灣的國防體制怎麼這麼畸形，為什麼是中年人當年輕人的墊背？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友怒轟延長教召。（圖／翻攝自PTT）

▲網友怒轟延長教召。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多網友在下面回覆，「沒人敢面對現實啊」、「明知有可能打仗，還用這種4個月的沒戰力政策」、「4個月還可以分2個暑假當，真的是笑話」、「現在的1年兵遲早會除役，到時候都剩4個月的GG了」、「恢復一年兵比較實在」、「真的建議恢復徵兵，閃尿跟替代役的都回去再當」

不過也有不少網友持反面意見，「打仗的時候誰管你當過幾年兵」、「身強體壯練的胸肌腹肌還不是照樣閃兵」、「現在召員一堆4個月的啊」、「就算想改也沒人敢改，現在每個都小寶貝，真的是笑話」、「該上的時候通通都要上啦」、「現在當完兵八年內的一般情況頂多30出頭，還不到中年吧」。等等。

同心演習首次實彈射擊任務　後備軍人展現堅實戰力

▲國軍訓練。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）

對於恢復徵兵制，國防部則表示，推動募兵制是希望藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」之志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」之現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。

國防部指出，國軍推動募兵制以來，無論訓練成果、訓練成本、紀律素質及人力運用等方面，均可發揮精兵政策優勢，維持專業化及高強度戰力之常備部隊，有效肆應敵情威脅，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估，目前募、徵併行兵役制度迄今執行順遂。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
川普確診「3老人陷危機」！　他曝：有個國家一定倒大楣
恐怖輾人瞬間曝光！宜蘭男酒駕撞母子肇逃　司機狂追1km逮人　
賴琳恩在家穿這樣！「深V激短褲」噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是用路人不聰明！林佳龍認「是交部努力不夠」：沒塞還是很緊張

戰爭時誰來收屍？網曝「靠屍體發大財」殘酷內幕：牙齒超值錢

川普、拜登「70歲↑」染疫風險爆高！醫曝「重症徵兆」死亡率達4成

煮大骨湯「1步驟」害重金屬噴出！「最毒部位」猛吸超過Og也慘了

中秋連假台電節電音樂趴　聯手玖壹壹、陳零九、小男孩樂團嗨翻府城

教召延長卻不恢復徵兵制！網怒轟：畸形體制...中年人當年輕人墊背

要老公付20萬美容基金！他震驚「都還沒生」　網嗆：青春只有一次

國5北上塞了「車速只剩30km」　明迎大量收假車潮⋯恐塞10hr以上

肌萎鬥士張恆鈞33歲病逝　媽淚一度救活：兒子想活下去

川普確診「3老人陷危機」！名醫：不管生死…有個國家一定倒大楣

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

中秋連假台電節電音樂趴　聯手玖壹壹、陳零九、小男孩樂團嗨翻府城

教召延長卻不恢復徵兵制！網怒轟：畸形體制...中年人當年輕人墊背

要老公付20萬美容基金！他震驚「都還沒生」　網嗆：青春只有一次

國5北上塞了「車速只剩30km」　明迎大量收假車潮⋯恐塞10hr以上

肌萎鬥士張恆鈞33歲病逝　媽淚一度救活：兒子想活下去

川普確診「3老人陷危機」！名醫：不管生死…有個國家一定倒大楣

戰爭時誰來收屍？網曝「靠屍體發大財」殘酷內幕：牙齒超值錢

不是用路人不聰明！林佳龍認「是交部努力不夠」：沒塞還是很緊張

前感染科醫師：川普74歲是重症高危險族群　「9日左右是關鍵期」

神明安座現「萬蜂朝聖」奇景！石獅腳下築巢超乖...專家解謎　

中職／林立3分砲 ！樂天單局6分打退施子謙　3局樂天7比0統一

馬大偉解盤／NBA總冠軍第2戰　熱火2主力缺陣難逃湖人魔手

中秋連假台電節電音樂趴　聯手玖壹壹、陳零九、小男孩樂團嗨翻府城

美股三大期指重挫！小道瓊仍跌400點　分析師：恐修正10%

中職／許基宏高飛犧牲　3局兄弟1比0富邦

中職／謝榮豪休2個月才又丟球　想趕快歸隊一起拚戰

逆轉租屋人生「買1樓邊間房」　內行揭6爽點：同價格，多1/3空間

2020年國際慈濟人醫年會 25國齊精進雲端相會

每口都是銷魂海味！高雄超狂「爆漿鱈魚卵雞排」　還有限量隱藏版必吃

Lisa撞臉防彈朴智旻！Blackpink專輯照曝光引熱議　綁頭髮秒變男團

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

阿公陪詐騙集團聊天　網一看笑倒

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

野柳3200人「夜訪女王頭」　遊客氣到報警

F奶南半球女王又被逼婚！接受未婚生子就生一打

人面蜘蛛翹鬍子撞臉品客　網：莫名可愛！

更多熱門

相關新聞

要老公付20萬美容基金！他震驚：都還沒生

要老公付20萬美容基金！他震驚：都還沒生

許多媽媽生下孩子後，都會入住月子中心，一名網友和友人烤肉時，得知其中的夫妻檔就快要正式為人父、為人母了，不過撇除月子中心的費用，女方竟還開口向老公要了一筆高達20萬元的「美容基金」，讓他當場震驚，擔心這筆錢未來會不會成為所有台灣女人生小孩的「標準配備」呢？

戰爭時誰來收屍？網曝「發大財」殘酷內幕

戰爭時誰來收屍？網曝「發大財」殘酷內幕

年存25萬根本魯蛇！　過來人：去存股

年存25萬根本魯蛇！　過來人：去存股

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

102萬人死亡！他驚呼新冠病毒弱爆

102萬人死亡！他驚呼新冠病毒弱爆

關鍵字：

PTT徵兵制教召募兵制

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面