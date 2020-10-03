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募兵制推給馬英九　徐巧芯曝修法時機打臉：太不負責任了喔扁哥！

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▲陳致中陪同陳水扁前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

由於兩岸情勢日漸緊張，我國當兵制度再度引發熱議，前總統陳水扁3日在臉書表示，把役期縮短成4個月、徵兵制改為「募兵制」的是馬英九。對此，國民黨市議員徐巧芯反批陳水扁，兵役法自2000年修法就是朝全志願役的方向，如果覺得馬政府政策不夠好，現在全面執政的民進黨可以調整，「把問題全部推到一個人的身上，未免太不負責任了喔扁哥！」

首先，徐巧芯指出，「現在總統是誰？馬英九？還是蔡英文？」如果覺得馬英九的方向不對，現在全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。但蔡總統上任已經五年完全不調整，而且從2000年兵役法修正開始，政策方向就開始往全志願役的路線前進，「把問題全部推到一個人的身上，未免太不負責任了喔扁哥！」

第二點，徐巧芯問「海峽兩岸的情況是否與馬執政任內有所不同？相對應的軍備政策是否應因應調整？」馬政府任期，當下的兩岸採取以和平為導向的政策，確實只需要精銳部隊作為戰力，後備的部分確實可以裁減，不過馬英九卸任以後，換上蔡英文政府，認為這樣的策略是「軟弱」、「卑躬屈膝」，因此海峽兩岸的風險一定會提升，包括軍購數字也會上升，那麼當然兵役制度也應該要調整。

徐巧芯認為，這是兩條路線的抉擇，魚與熊掌不可兼得。現在的問題在於，蔡政府第二任期的執政已經清楚選擇了路線，再搭配上海峽兩岸、國際局勢的改變，這都是現在才發生的事，沒道理拿以前你們所不認同的總統的施政方針去牽拖。

第三點，徐巧芯強調，除了徵兵比例要提升以外，還包括性別平等的部分，前副總統呂秀蓮女士已經倡議多次。她補充，未來還有很多相關議題是需要改善的，包括訓練內容、軍官素質、如何吸引年輕人願意從軍等。

徐巧芯表示，海峽兩岸兵凶戰危，但這些制度面缺失一堆，若明天就開戰我們的國家、國民真的準備好了嗎？這難道不是現今政府需要費心力、隸屬在野黨的我需要提出的監督與質疑嗎？如果什麼都要馬英九負責，看是不是直接把總統給馬英九當就好啦！

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