▲侯友宜慰勞中秋連假輸運輪值人員，新北籲請全民防疫不鬆懈。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年中秋連假一連四天，交通部預估今年中秋連假返鄉車潮將比過年還更多，新北市長侯友宜特地到交控中心、高鐵、台鐵板橋車站和板橋客運臨時站慰勞輪值人員，除感謝高鐵、台鐵和中長途客運增開班次、全力輸運並做好公共運輸防疫措施，也提醒市民朋友防疫無假期，落實防疫新生活運動。

侯友宜表示，中秋月圓人團圓，交通部預計今年中秋連假的車潮將比過年還要多，國道5號將是中秋連假疏運重點，為因應大量返鄉車潮，國5坪林、石碇交流道南向入口在中秋連假的前2天和雙十連假的第一天，從凌晨0時起到中午12點首次進行匝道封閉管制，新北市交通局超前部署，已經在全市的CMS配合發布訊息，除了建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，轄區分局並將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控。

▲新北市交通局超前部署，已經在全市的CMS配合發布訊息。

侯友宜隨後陸續至板橋車站B1高鐵、台鐵板橋站和板橋客運臨時站視察旅客疏運情形，並致贈中秋禮盒慰勞輪值人員；高鐵、台鐵站務人員表示，因應中秋連假輸運旅客需要，自9月30日至10月5日止計6天，台鐵全線加開各級列車共185列次、加掛車廂529輛次；高鐵共加開196班次列車，提供1065班次列車的旅運服務；板橋客運臨時站中長途客運也共加開80班次，並做好各項防疫措施，讓返鄉旅客平安回家團圓。

交通局表示，為強化大眾運輸服務，與捷運環狀線共構的「新北板橋轉運站」預計10月中旬啟用，全新的新北板橋轉運站匯集16條中長程客運路線，包括到桃園機場、苗栗、竹東、台中、台南、高雄、屏東，還有宜蘭、羅東、蘇澳、花蓮，捷運車站就在3樓，旅客可以更迅速轉乘搭捷運，享受便捷、舒適的大眾運輸服務。

除了輸運返鄉旅客，交通局也針對九份、金瓜石、深坑、淡水、鶯歌、三峽，以及青春山海線各個旅遊風景區，提供懶人包資訊，讓連假出遊的市民朋友可以避開易塞車時段和路段，更特別針對九份地區私人停車場趁機哄抬停車費，交通局已與瑞芳警分局加強聯合稽查，絕不縱容，也請民眾若發現業者有未清楚標示費率或漫天叫價等情事，立即打1999向交通局反映。

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