人龍搶鮮！野柳假日活蟹市集福袋開戰　超值399...買2斤萬里活蟹

記者郭世賢／新北報導

每年9月至12月為萬里蟹產季，捕蟹船主為打響萬里蟹品牌名號，新北市政府漁業處1日下午在野柳漁港藍色公路後船亭熱鬧舉辦「野柳假日活蟹市集」，一籠籠現捕的萬里蟹，從漁船運上岸後，直接送到市集讓民眾選購，2斤活蟹福袋以399元超殺優惠價賣給民眾。

▲中秋連假首日萬里蟹開跑，「野柳假日活蟹市集」開市...產地現買現吃。（圖／記者郭世賢攝，下同）

漁業處表示，歡慶活蟹市集開市及萬里蟹產季正式到來，市集開幕的第一天，協會與產銷班特別1日下午3時破盤推出百份2斤活蟹福袋以399元超殺優惠價賣給民眾，還大玩幸運抽抽樂，跟民眾賭運氣，船主從抽獎箱裡遞換9張9元2斤活蟹福袋，也就是百份裡只有9位民眾可以9元購買原價399元的活蟹福袋，讓抽到的民眾驚呼不已。

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連假首日觀光人潮就擠爆假日市集，翻桌次數節節攀升，來自桃園的張姓民眾表示，每年女兒都會來活蟹市集搶買福袋帶回家，今年雖然沒有趕上福袋搶購，但現場活蟹攤位的萬里蟹價格，比外面一般傳統市集便宜；賣蟹老闆娘說，活蟹市集會持續年底至12月27日每週例假日上午9點到下午4點，地點在野柳漁港藍色公路候船亭下，天氣不佳或賣完會提早收工。

▲一籠籠現捕的萬里蟹，從漁船運上岸後，直接送到市集讓民眾選購。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，螃蟹季產量持續增加，每隻螃蟹都很大隻，價格與往年差不多，花蟹市場在賣大約一斤300-400元；三點蟹300元左右；石蟳250元左右，現在都是好天氣，經常出港捕抓，捕抓螃蟹量不輸去年，也較好抓。

漁業處長張麗珍表示，萬里蟹的產季經過市府強力行銷已經成為北海岸重要的觀光季節，品蟹人潮擠爆龜吼野柳，請大家多利用萬里公所為大家準備的接駁車及免費停車場；為避免人潮擁擠，北海岸還有龜吼漁夫市集及富基漁產品銷售中心（富基魚市）供應當地漁港上岸的生猛萬里蟹，國慶連假亦有相關優惠活動，大家要把握機會吹吹海風品嚐萬里蟹！

► 美麗最大的祕密

▲中華漁業漁船協會理事長吳兩成。

▲萬里蟹的產季經過市府強力行銷已經成為北海岸重要的觀光季節。

▲▼萬里蟹盛產季。

▲新北市政府漁業處長張麗珍。