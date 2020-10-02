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光輝十月旗海飄揚　新北萬面國旗垂直懸掛喜迎慶雙十

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▲光輝十月旗海飄揚 新北萬面國旗垂直懸掛喜迎慶雙十。（圖／新北市民政局提供）

▲光輝十月旗海飄揚，新北萬面國旗垂直懸掛喜迎慶雙十。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

光輝十月！新北市政府將於10月1日至28日在市區重要道路及橋樑插掛約1萬面國旗，以旗海飄揚意象激發市民團結一心的愛國熱情。此外，今年特別結合熱血意象製作國慶短片並搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」發起網路活動，號召民眾於民政局粉專秀出愛國熱血照分享心情，一同迎接國慶到來。

民政局長柯慶忠表示，今年道路插掛的國旗採用8號（240cm*160cm）國旗，以垂直懸掛方式於新本市境內重要道路、橋樑插掛，並於市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿，展現國旗迎風飄揚的動態視覺美感。

跨界及市區橋樑部分，分別在萬板大橋、華江橋、中興橋、忠孝橋、臺北橋等5座跨界橋樑，以及與桃園相連的林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等4座橋樑，市區內重要橋樑則於新海橋、秀朗橋、三鶯二橋3座橋樑，考量風阻及人車安全，採用6號國旗（144cm*96cm）；民眾行經前述橋樑，即可感受紅色旗海飄揚的壯麗視野。

柯慶忠說，歡喜迎國慶，市府1樓大廳也精心妝點門面，1日起開始懸掛24面巨幅8號國旗震撼視覺，並於大門出入口張貼心型國旗窗貼；各區公所也將同步於區內重要道路插掛國旗，讓市民感受新北的團結力量及濃濃國慶氛圍。

民政局表示，除國旗插掛，今年更結合熱血意象製作80秒國慶短片，計於 10月2日發布並搭配「國旗陪你做過一件最熱血的事」發起網路串聯活動，邀請民眾於民政局粉專「新北民政保平安」上傳國旗元素熱血照片，以生動畫面分享愛國熱血心情者，即有機會獲得限量國旗小書包。

民政局特別提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒之情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。如於夜間作業期間，經上述路段及橋樑時，也請用路人注意行車安全。

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