向海致敬！專業生態課...萬里大鵬國小淨灘「變乾淨很開心」

▲萬里大鵬國小與林務局攜手聯合淨灘，走入社區環境永續在地學習。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小四至六年級學生9月30日走入萬里頂寮社區認識海邊的濱海植物，並透過淨灘活動，由林務局羅東林區管理處台北工作站團隊主任何家名帶隊與大鵬國小共同攜手完成，一起進行「向海致敬」的淨灘活動，展現愛護家鄉環境的行動。

此次的活動是由林務局羅東林區管理處台北工作站團隊與大鵬國小共同攜手完成，進行「向海致敬」的淨灘活動，在淨灘完成後，透過講師的說明引領學生了解海岸林生態復育計畫，讓北海岸的學生對於保安林的生態環境保護意識能從小紮根，從小建立正確的知識對於社區環境永續發展更有幫助。

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▲「保林愛林護林海岸保安林向海致敬」的淨灘活動，展現愛護家鄉環境的行動。

大鵬國小許聰顯校長表示，感謝羅東林管處台北工作站結合萬里在地化以及本校校定課程的元素辦理海岸林保育及淨灘活動，淨灘活動同時也是落實服務學習實踐的學習活動，在行動中學生可以體會淨灘對於環境改善的注意並且欣賞家鄉的美，潛移默化中提升對於家鄉的認同與環境愛護行動的素養。

四年級林韋杉表示，之前曾經去過別的地方淨灘，這是第一次在自己學校附近的海灘淨灘，我覺得很不錯，能讓自己的社區變乾淨覺得很開心，希望遊客到我們社區的沙灘來玩不要亂丟垃圾破壞環境，環境保護需要靠大家的力量一起完成。

▲讓學生可以體會淨灘對於環境改善的注意並且欣賞家鄉的美。

五年級許軒倫表示，來到我家附近的下寮沙灘我覺得很興奮，自己很少有機會靠近海灘，和同學一起撿垃圾讓沙灘變乾淨了，我很喜歡這個活動，除了開心還學到許多海岸森林保護的知識，愛護環境真的要靠大家一起維護。

六年級黃皓呈表示，大鵬國小的同學來到家裡附近的沙灘真的很開心，因為可以讓大家認識我平日居住的地方還進行了淨灘活動，我覺得很有意義，希望大家要愛護環境不要製造垃圾，讓海岸生態能更好。

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