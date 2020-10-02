▲新北三和國小幼兒園慶中秋，化身小小烘焙師動手做冰皮月餅。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小附設幼兒園在30日孩童自己動手做冰皮月餅，透過教師的循序引導，今年孩童做出了自己愛吃的冰皮月餅，雖然做出來的樣子不是很漂亮，但吃下去後，卻特別美味，今年的中秋節慶，讓孩童學習經驗甜蜜又幸福好滋味。

三和附幼主任周書萍表示，節慶主題教學是最接近孩子真實生活經驗的學習，今年的中秋節主題教學，就是從孩子的生活經驗出發，透過與孩子討論、分享以往的中秋節慶經驗，孩子紛紛提到品嚐冰皮月餅的美好經驗，於是與其他教學夥伴討論後，決定讓孩子親自嘗試自己動手做冰皮月餅。

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▲每位孩子都非常專心聆聽老師的指導，一步一步的完成。

周書萍說，過程中每位孩子都非常專心聆聽老師的指導，一步一步的完成，最後有的成功，也有些是失敗的，但老師們趁機詢問孩子為何會成功與失敗，孩子們都能反思過程後回答原因，並想要再次嘗試，孩子們今年得到的不僅是好吃的冰皮月餅，也開啟了實踐與反思的學習素養。

昊羽表示，自己好喜歡吃冰皮月餅，好開心老師帶著我做，雖然我的月餅不好看，但這可是我自己做的，外面買不到，下次再讓我做一次，我一定會成功喔。

▲孩子們吃到好吃的冰皮月餅，也開啟了實踐與反思的學習素養。

三和國小校長陳紹賓表示，幼兒教育目標之一為豐富幼兒生活經驗，並從中建構幼兒的文化認同，所以幼兒園教學團隊在設計主題教學活動時，一定會從孩子的生活經驗著手，特別的是，我們的老師們並不會急著幫孩子設定學習內容，而是與孩子們一起討論後定案。

陳紹賓說，今年的中秋冰皮月餅DIY學習，不管孩子最後的成品如何，孩子們都享受了學習過程的美好，也讓今年的中秋節特別不一樣，未來相信他們一定會更有信心來迎接任何學習的挑戰。

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