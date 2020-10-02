未滿12歲「這3類鞭炮」不得燃放　麟洛消防趁中秋加強宣傳　

▲屏東縣麟洛消防分隊利用麟洛鄉公所中秋節晚會加緊防火宣傳，收到很好效果 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節連續假日，屏東縣麟洛鄉舉辦中秋節晚會，麟洛消防分隊員把握機會到場進行防火宣導，提醒民眾購買爆竹煙火時，一定要選購貼有合格認可標示的產品，並確認產品上是否具有使用說明、廠商資料及主要成分等相關資訊，以確保安全，鄉民反應熱烈，達到宣傳效果。

▲▼中秋節晚會防火宣傳。



麟洛鄉公所1日晚在鄉內鄭成功廟前舉辦中秋節晚會，邀請鄉親共度秋節，會中除進行防火(災)、水資源宣導外，另安排在地表演團體、超級紅人榜歌星演唱，搭配歡樂大摸彩，吸引許多鄉親參與，相當熱鬧。

麟洛消防分隊把握機會，攜帶自製防火、防災、救護(CPR)、爆竹煙火及液化石油氣定型化契約宣導看板、各種宣導單，在會場設攤，宣導住宅用火災警報器在發生火警時能偵測到煙霧而發出警報，使民眾能夠把握黃金時間進行初期滅火或避難逃生，以及下載屏東防災通APP可知曉最新防災資訊。

在購買爆竹煙火時，一定要選購貼有合格認可標示的產品，千萬不要購買來路不明的產品，並禁止兒童(未滿12歲)施放飛行類（如沖天炮）、升空類（如空中美人）及摔炮類等一般爆竹煙火，而兒童施放一般爆竹煙火時，父母應行陪同以免發生危害，鄉民反應熱烈。

第一大隊陳弈大隊長表示，預防勝於搶救，透過內政部消防署網站登入消防防災館網或下載屏東防災通APP，另外強震即時警報系統發布地震訊息時，所有民眾先採就地避難掩護，確實把握【趴下、掩護、穩住】三要領，強化民眾防災抗震能力；若在家中安裝住宅用火警警報器，更是能在火災發生時提早避難逃生，確保生命財產安全。

►Her今天推出「肌膚哲理三合一洗面乳」40ml，原價800元，特價478元

►二手票券豐富你的生活



