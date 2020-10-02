台灣稻米達人冠軍賽　崁頂農顏仙水香米奪冠

▲2020年台灣稻米達人冠軍賽，屏東崁頂鄉農友顏仙水（右，左是農糧署長胡忠一）在台灣好米組中勇奪全國冠軍 。（圖／崁頂鄉農會提供）

記者陳崑福／屏東報導

2020年台灣稻米達人冠軍賽，日前在農委會農糧署進行第二階段官能品評，今年稻米達人冠軍賽分為「臺灣好米組」與「臺灣有機米組」，種稻近一甲子的屏東崁頂鄉農友顏仙水，在台灣好米組中勇奪全國冠軍，讓他相當高興。

這兩年來，屏東縣崁頂鄉農友在農委會辦理的「臺灣稻米達人冠軍賽」中，成績相當亮眼，繼2018年擊敗了全國650餘位高手，奪得「臺灣好米組」亞軍後，今年顏仙水種植的「高雄147香米」代表崁頂鄉農會出戰，再度獲得入圍好米組前10強，與68鄉鎮入圍代表，共700多人爭奪冠軍寶座，展現崁頂鄉農業發展的實力。

崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋表示，契作的香米為了達到標準，從育苗、播種的田間審查，到收割、稻米檢驗進倉，每個環節都嚴格管控；「農會契作香米能再次入圍獲獎，也讓農會更有信心」。

從農糧署署長胡忠一接下冠軍獎杯，70歲農友顏仙水笑得很開心；他說，從小跟著父親種田，積累了近一甲子豐富的務農經驗，如今邁入古稀之年獲得了「臺灣稻米達人」的肯定，謙虛地說，「其實種稻『嘸撇步』，得獎是運氣好，並沒有特別的技術，一切順其自然就好。」

「高雄147香米」是高雄農業改良場育成的第一個香米品種，米粒大、產量高，且具抗倒伏及斑飛蝨等優點，白米外觀透明度佳，米飯具有淡芋頭香，吃起來香Q軟嫩，堪稱香米類的新秀。

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