23歲護理師獨自登山尋兒時回億　樹林中迷途...警消手機定位救人

▲屏東縣內埔警分局佳義所傅華隆會同消防人員尋獲潘姓潘護理師 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

家住屏東縣內埔鄉的潘姓護理師，回憶年幼時曾與家人到笠頂山健走，利用休假，想起兒時回憶，便臨時決定前往笠頂山看風景，不料卻迷路，趕緊以手機報案求助，經警、消指導她使用手機定位功能，得出她大概的位置後，終在一處廢棄工寮尋獲潘女，並平安護送下山。

內埔警分局佳義所日前接獲23歲潘姓護理師山區迷路電話；她表示從事護理工作，居住在內埔鄉，年幼曾與家人到笠頂山健走，這次休假，臨時決定單獨前往笠頂山看風景。

她騎機車前往並機車停放在登山口處後，便徒步入山，不料走錯步道進入樹林深處，驚覺不對勁欲回頭時，已迷失方向。副所長朱馬丁獲報立即聯繫瑪家消防分隊，該分隊派員偕同警員傅華隆前往搜尋。

雙方攜帶救援裝備在登山口處會合，警方立即和潘女以手機取得連絡，消防人員憑藉援救經驗，指導她使用手機定位她的位置，俾利警消能掌握正確方向及距離，但受限山區訊號不佳，斷斷續續的通話延緩救援進度，反覆對話後，終於獲知她的定位。

她告知警消附近有間廢棄工寮，傅員囑咐先至工寮等待救援，由於笠頂山海拔不高，歷經約半小時餘的搜尋後，終成功找到她女，確定她無礙後，便協助護送她平安下山牽車。對於一時的疏忽，造成警消困擾，潘女表示，往後登山時會更加注意路標，避免迷途。

分局長蔡耀順肯定積極援助成功尋獲潘女，工作精神值得同仁學習；也呼籲民眾，登山前檢視裝備是否齊全，登山時留意路標方向，若不慎迷路，應先保持冷靜，致電外界求助，並聽從警消指示等候救援，確保安全。

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