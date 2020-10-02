　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲護理師獨自登山尋兒時回億　樹林中迷途...警消手機定位救人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔警分局佳義所傅華隆會同消防人員尋獲潘姓潘護理師 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局佳義所傅華隆會同消防人員尋獲潘姓潘護理師 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

家住屏東縣內埔鄉的潘姓護理師，回憶年幼時曾與家人到笠頂山健走，利用休假，想起兒時回憶，便臨時決定前往笠頂山看風景，不料卻迷路，趕緊以手機報案求助，經警、消指導她使用手機定位功能，得出她大概的位置後，終在一處廢棄工寮尋獲潘女，並平安護送下山。

內埔警分局佳義所日前接獲23歲潘姓護理師山區迷路電話；她表示從事護理工作，居住在內埔鄉，年幼曾與家人到笠頂山健走，這次休假，臨時決定單獨前往笠頂山看風景。

她騎機車前往並機車停放在登山口處後，便徒步入山，不料走錯步道進入樹林深處，驚覺不對勁欲回頭時，已迷失方向。副所長朱馬丁獲報立即聯繫瑪家消防分隊，該分隊派員偕同警員傅華隆前往搜尋。

雙方攜帶救援裝備在登山口處會合，警方立即和潘女以手機取得連絡，消防人員憑藉援救經驗，指導她使用手機定位她的位置，俾利警消能掌握正確方向及距離，但受限山區訊號不佳，斷斷續續的通話延緩救援進度，反覆對話後，終於獲知她的定位。

她告知警消附近有間廢棄工寮，傅員囑咐先至工寮等待救援，由於笠頂山海拔不高，歷經約半小時餘的搜尋後，終成功找到她女，確定她無礙後，便協助護送她平安下山牽車。對於一時的疏忽，造成警消困擾，潘女表示，往後登山時會更加注意路標，避免迷途。

分局長蔡耀順肯定積極援助成功尋獲潘女，工作精神值得同仁學習；也呼籲民眾，登山前檢視裝備是否齊全，登山時留意路標方向，若不慎迷路，應先保持冷靜，致電外界求助，並聽從警消指示等候救援，確保安全。

► Her今天推出「肌膚哲理三合一洗面乳」40ml，原價800元，特價478元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
「6男3女」雜交趴！激戰現場照流出　收費2.5H還開放參觀
快訊／新冠肺炎再增2例確診！指揮中心下午2點記者會說明
快訊／香港網紅箱屍案主嫌本月赴台自首　感謝死者媽媽為他求情
快訊／25歲台男命喪澳洲　發現時已死亡4天！警曝死亡原因
快訊／國道1號2貨車碰撞　車頭全爛駕駛卡車內搶救中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

糖尿病男中秋夜狂打3支胰島素　口吐白沫昏迷...2警踹門搶命

變態直排輪教練！帶7男童拍裸照打飛機　求交保被打臉：沒性伴侶

東西吃到一半...噁男跳出「脫褲曬鳥」下秒拚命狂搓！她一看傻眼

台中深夜「BMW追撞機車」！25歲騎士噴飛倒地　頭部、四肢濺血

熱炒店洗碗工說「老闆很有錢」！卡債男尾行2天　真偷到190萬

2貨卡「背對背超聯結」嚕進加油站　網驚：神救援 ...警說話了

17歲少年中秋夜烤載女友續攤　人車衝入魚塭...男斷魂女獲救

23歲護理師獨自登山尋兒時回億　樹林中迷途...警消手機定位救人

啃老逆子中秋返家討錢被拒　「肉魯啊」砸爆70歲老母頭害斷氣

快訊／國道一號2貨車碰撞...車頭壓爛全毀！駕駛卡車內受困

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

資源回收車撞母女後看一眼逃逸 警連查5天...見肇事者家鼻酸落淚

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

糖尿病男中秋夜狂打3支胰島素　口吐白沫昏迷...2警踹門搶命

變態直排輪教練！帶7男童拍裸照打飛機　求交保被打臉：沒性伴侶

東西吃到一半...噁男跳出「脫褲曬鳥」下秒拚命狂搓！她一看傻眼

台中深夜「BMW追撞機車」！25歲騎士噴飛倒地　頭部、四肢濺血

熱炒店洗碗工說「老闆很有錢」！卡債男尾行2天　真偷到190萬

2貨卡「背對背超聯結」嚕進加油站　網驚：神救援 ...警說話了

17歲少年中秋夜烤載女友續攤　人車衝入魚塭...男斷魂女獲救

23歲護理師獨自登山尋兒時回億　樹林中迷途...警消手機定位救人

啃老逆子中秋返家討錢被拒　「肉魯啊」砸爆70歲老母頭害斷氣

快訊／國道一號2貨車碰撞...車頭壓爛全毀！駕駛卡車內受困

周錫瑋認了「準備參選黨主席」　絕對不選2024總統

瞥到香菜氣炸提分手！女友淚崩「喜歡吃錯了嗎」　網嘆：無法接受

去年還在台灣冬盟奮鬥　歲內宏明重返日職奪下勝投

糖尿病男中秋夜狂打3支胰島素　口吐白沫昏迷...2警踹門搶命

變態直排輪教練！帶7男童拍裸照打飛機　求交保被打臉：沒性伴侶

東西吃到一半...噁男跳出「脫褲曬鳥」下秒拚命狂搓！她一看傻眼

李登輝五指山墓園進度落後？　後備指揮部：工程正常將如期完工

萊萬獲選歐足聯年度最佳球員　47出賽55進球囊括三大賽金靴

台中深夜「BMW追撞機車」！25歲騎士噴飛倒地　頭部、四肢濺血

熱炒店洗碗工說「老闆很有錢」！卡債男尾行2天　真偷到190萬

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

林東芳被爆「把妹渣男」父：不實會提告

廣告小妹：被林東芳下藥的受害女中途離線

快訊／三峽重機撞違規廂型車　騎士卡車底慘死

「高齡登山團」6失聯！嬤怨：領隊做伊走

7歲男童騎單車遭撞飛　送醫昏迷指數剩3

不忍夫罹癌獨走　深情妻陪赴黃泉

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

快訊／台中2貨車碰撞...車頭全壓爛

「6男3女」雜交趴　收費2.5H開放觀戰

更多熱門

相關新聞

2組登山客　中秋連假爬尖石拉庫山迷途

2組登山客　中秋連假爬尖石拉庫山迷途

新竹縣政府消防局於中秋連假首日下午2點多分別接獲2起登山迷途報案，一組為3名女性友人，另一組為2名為網友，2組登山客皆於拉庫山的稜線上迷失方向，一同相遇後以簡訊報案，所幸在消防員全力搜尋之下都順利獲救。

一定抓到你！ATM「車手注意」警語搶眼

一定抓到你！ATM「車手注意」警語搶眼

癌末「不吃不喝」欲輕生！遇天使護理師圓心願

癌末「不吃不喝」欲輕生！遇天使護理師圓心願

已婚警帶女海外旅行　返台直奔摩鐵

已婚警帶女海外旅行　返台直奔摩鐵

機車與右轉砂石車擦撞　姊妹捲車底命大僅擦傷

機車與右轉砂石車擦撞　姊妹捲車底命大僅擦傷

關鍵字：

屏東內埔笠頂山護理師迷路警察定位

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

「小鬼來不及做的事」爸幫完成！　

17歲少年烤肉續攤　無照載女友摔魚塭溺斃

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

林志玲首對外發聲！高EQ陸網都服

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

白雪公主半夜誕生！笑臉睡阿公腿

羅志祥消失5個月首度曬媽！

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面