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秋節是爸爸服務日！花蓮部落聯合烤肉趴　工作全由男性包辦

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▲▼部落上百人歌唱舞蹈同歡，展現純樸自然的部落性情。（圖／去安慰鄉公所提供，下同）

▲▼部落上百人歌唱舞蹈同歡，展現純樸自然的部落性情。（圖／去安慰鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

吉安鄉公所於干城博愛新村社區辦理「月圓人團圓」烤肉趴活動，上百人同歡，透過歌唱舞蹈展現純樸自然的部落性情，鄉長游淑貞與部落老中青三代，以兼容傳統與新式的舞步熱力共舞，嗨翻全場，在秋夜裡綻放活力熱情，也促進了社區的歡笑與情誼。

▲▼部落上百人歌唱舞蹈同歡，展現純樸自然的部落性情。（圖／去安慰鄉公所提供，下同）

在特別的日子裡，部落男性紛紛主動為女性服務，負責所有準備食材與烤肉的工作，並笑稱「今天是爸爸的服務日」。孩子在皎潔的明月下於廣場上嬉戲、奔跑，長者看著子孫融洽的歡樂氣氛，臉上也多了許多欣慰的笑容，不論是外地就學、就業的子弟們都一起回鄉團聚過中秋。

社區協會常務理事王梅蘭非常感謝游鄉長對族人的用心與關懷，遷村至此近三十年來，去年第一次辦理社區型聯合烤肉活動，讓全村族人感覺受到鄉公所的重視又能歡聚在一起。雖然中秋節不是原住民的傳統節慶，但能凝聚部落的向心力，更象徵不分族群為吉安鄉一起努力，同樣值得慶祝。所以今年的活動也準備許多精彩的聯歡節目要獻給鄉長。

▲▼部落上百人歌唱舞蹈同歡，展現純樸自然的部落性情。（圖／去安慰鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞以兼容傳統與新式的舞步熱力共舞，嗨翻全場。

一位族人鄭先生也說，鄉長上任一年多來，不僅為部落成立發展協會落實自治管理，更為長者們成立文健站，關懷銀髮長輩的安養生活，讓部落共好並建立共享價值。

烤肉活動中，從三歲到八十三歲的部落鄉親接連歡樂舞蹈，鄉長游淑貞聽到音樂也加入行列走位起舞，比起族人毫不遜色，展現深厚的原住民舞蹈底子，也受到在場族人的讚揚。更有許多人問鄉長「是不是有太魯閣族血統？」。

▲▼部落上百人歌唱舞蹈同歡，展現純樸自然的部落性情。（圖／去安慰鄉公所提供，下同）

最年長的83歲鍾奶奶雖然行動不便，也要將平時練習的舞蹈獻給鄉長。

部落最年長的83歲鍾奶奶雖然行動不便，也要將平時練習的舞蹈獻給鄉長，她說「鄉長最關心我們了！從不食言」不只幫我們整修活動中心、成立文健站，安排豐富的課程，更規劃烤肉活動，讓家人們都可以回來分享、相聚在一起。

游淑貞表示，有感於部落年輕人外漂工作、就學，吉安鄉公所特別辦理「愛在中秋，部落溫馨情」的活動，期望讓在花蓮或是外縣市的孩子共同回來團圓，帶動社區居民之間的互動與了解，並凝聚社區意識，建立環境及族群認同。

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