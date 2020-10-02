長輩重男輕女...她帶女兒離家出走！喊話輕生　弟奔旅館暖勸救援

▲警方火速前往鄭女投宿汽車旅館。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

鄭姓女子因不滿家中長輩重男輕女觀念，發生口角後竟於中秋節前夕帶著10歲女兒離家出走，更在臉書直播揚言自殺，警方接獲鄭女弟弟報案火速前往桃園市蘆竹區一家汽車旅館，並對鄭姓姐姐溫情喊話，並拖延時間待鄭男自新北市趕赴過來接應，終使得姊弟倆順利團圓回家共度中秋。

蘆竹警分局南崁派出所警員陳沐羣、盧玉彬及鄭元堯三人，29曰23時接獲鄭姓男子報案後至該汽車旅館，火速找到鄭女，並發現鄭女帶著10歲的女兒在房內休息，並無異狀，經了解後得知鄭女稍早因不滿家中長輩重男輕女的傳統觀念，起了口角，眼看秋節將至，在這個月圓人團圓的日子，不免多添了一分憂愁，因此帶著女兒離家出走，意氣用事之下才在臉書直播揚言要輕生。

鄭女見到弟弟從新北市趕過來接她回家，起初有些抗拒，但還是受到弟弟親情的力量及員警溫暖的開導而融化，最終弟弟順利將母女倆接回家團圓。蘆竹分局呼籲，民眾遇有不順心之事應理性面對，也請民眾多注意家中成員，如有類似情況應於第一時間請求協助。●

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