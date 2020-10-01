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歐陽娜娜「台灣之光」事蹟曝　黃暐瀚勸：別罵了！她不欠台灣什麼

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▲歐陽娜娜登央視被罵，首發文。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜登央視被罵。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

記者蔡文鈴／台北報導

藝人歐陽娜娜受邀出演大陸雙十一國慶節目，與其他港陸歌手一起演唱愛國歌曲《我的祖國》遭到網友批評。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，三年前歐陽娜娜曾被捧成台灣之光，如今遭到批評，這就是她的選擇，罵她的人應該要去想「她沒有公職，也不欠台灣什麼」，不喜歡不要看就好。

黃暐瀚1日在臉書發文表示，歐陽娜娜登台前的「條件」，是「台灣優秀的演藝人員」，不只「台灣」，還有「優秀」。她很紅，很受歡迎，所以才能登台，而她在「大陸很紅」的這個條件，是她自己的努力，跟她是「台灣人」，根本無關。

黃暐瀚認為，當歐陽娜娜選擇登台演唱，等於已經做出了選擇。做出選擇，負擔代價，就這麼簡單。罵她的人，要想一想，「她沒有公職，也不欠台灣什麼，她要去大陸發展，你看了討厭，那就以後不看不聽不支持歐陽娜娜就好」。

至於有人酸歐陽娜娜是靠爸爸當國民黨發言人，所以才能去大陸的國慶晚會，黃暐瀚說，「中國大陸，誰認識歐陽龍？」三年前當歐陽娜娜成為首位在NASA科學獎晚會登場的華人，當時台灣媒體怎麼捧她的？都說她是「亞洲第一人」，是「台灣之光」。

▲歐陽娜娜成為第六屆科學突破獎首位受邀藝人。（圖／翻攝自歐陽娜娜臉書）

▲歐陽娜娜成為第六屆科學突破獎首位受邀藝人。（圖／翻攝自歐陽娜娜臉書）

黃暐瀚表示，捧歐陽娜娜的人，也不要無腦護航，這是十一國慶，唱的是《我的祖國》，怎麼能跟買淘寶、看愛奇藝相比？這當然有政治意涵，不要硬扯，唱《我的祖國》跟政治無關。

歐陽娜娜2017年受邀出席在美國矽谷舉辦的「科學突破獎頒獎典禮」，不僅是首位受邀的亞洲藝人，還在典禮表演大提琴演奏，受到各界讚賞。

▲趙少康護航歐陽娜娜：台灣之光。（圖／翻攝自YouTube、微博）

▲歐陽娜娜赴陸演出（圖／翻攝自YouTube、微博）

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