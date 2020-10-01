歐陽娜娜第二！　賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你

記者陳政錄／台北報導

大陸邀台灣藝人共慶「十一」無獨有偶。繼歐陽娜娜之後，據央視今晚19時30分播出，同屬歡慶中共建政71周年系列的《江山如畫2020國慶音樂會》節目單顯示，將有一位來自「中國台灣」的藝人賴冠霖，與大陸藝人合唱《龍的傳人》，除此之外，他還參加了由《新華社》等聯合出品的《我的祖國》MV錄製。

在央視提前錄製的幕後宣傳影片中，賴冠霖以「我是賴冠霖，我在中國台灣等你」開頭，介紹台北市歷史悠久，有鳳梨酥、鹽酥雞、滷肉飯等小吃，「為慶祝中華人民共和國成立71周年，我在台灣省台北市，為2020江山如畫國慶音樂會打Call。」

▲賴冠霖還參與大陸「我的祖國」MV錄製。（圖／翻攝自央視、賴冠霖微博）

賴冠霖2001年出生，現年19歲，為新北市人，中華民國國籍，但最早是在2017年，於南韓參加選秀節目《Produce 101 S2》，以男子團體Wanna One的成員出道，近年轉往大陸發展，多在北京、湖南活動，參演《初戀那件小事》電視劇，以及湖南衛視節目《快樂大本營》等。

央視宣傳訊息，《江山如畫2020國慶音樂會》將於十一期間在CCTV-1、CCTV-3、CCTV-15播出，「央視頻、央視網等新媒體終端也將聯合呈現，共同為新中國獻禮」，包括今晚19時30分在CCTV-15首播。

央視表示，《2020江山如畫國慶音樂會》是為慶祝新中國成立七十一周年獻禮的音樂會，以恢弘的交響樂，經典的歌曲，觀眾耳熟能詳的旋律為主線，通過音樂展現祖國的大好河山和昂揚奮進的時代風貌，有各民族歌手共同完成，同時匯集老、中、青三代藝術家、歌手、演員組成演出陣容。

另據《搜狐》報導，賴冠霖除參加音樂會外，還參演了由中國電視藝術家協會、新文藝組織和新文藝群體工作委員會、新華社客戶端聯合出品的《我的祖國》MV錄製，「用歌聲唱響對祖國的禮讚和祝福 」，MV已於10月1日零時起發布，音樂在大陸網易雲平台上線。

▲賴冠霖還參與大陸「我的祖國」MV錄製，他在海報中為最下排右三。（圖／翻攝自央視）

對於繼歐陽娜娜於9月30日晚播出的央視《中國夢 祖國頌2020國慶特別節目》上，演唱「我的祖國」，引發社會觀感不佳後，再有台灣藝人參加中共「十一」國慶相關活動，陸委會發言人邱垂正1日受訪重申，對於個別藝人參加相關活動，本會感到遺憾，也再次呼籲國人，不應傷害台灣民眾的情感。

他表示，本會對於相關藝人，參與同性質活動立場一致，將會同主管機關文化部予以密切關注，並協同進行後續處理。至於行為是否觸犯兩岸條例，或事後請當事人說明，邱垂正說，如果接獲檢舉，或主管機關有需要，陸委會會尊重並協助處理，讓當事人就事實和維護自身權益作陳述。

▲台灣藝人賴冠霖將與大陸藝人合唱歌曲《龍的傳人》。（圖／翻攝自央視網站）

陸委會呼籲，個別藝人不應參加中共「十一」國慶相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害國家的利益與尊嚴。

陸委會重申，中華民國是崇尚自由民主、尊重基本人權與多元價值的法治國家，依據憲法保障民眾的言論自由與藝人的創作、表意自由，因此，本會向來關切在大陸發展的台灣藝人，能否如同在台灣一樣，擁有充分的自由與創作空間。

►時間對我們來說完全沒用！

▼賴冠霖為《江山如畫2020國慶音樂會》錄製幕後宣傳影片。（圖／翻攝自央視）